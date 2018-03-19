Полузащитник сборной Уругвая ждет интересного матча с командой России

Полузащитник «Бока Хуниорс» и сборной Уругваярассказал о национальной команде и поделился мнением о соперниках по групповому этапу ЧМ-2018.

Южноамериканцы сыграют в группе с Россией, Египтом и Саудовской Аравией.

«Табарес сумел создать в сборной сплав старожилов и совсем молодых новичков вроде меня. Мы ждем турнира и окончательной заявки, но я не собираюсь сходить из-за этого с ума и просто стараюсь получать удовольствие от каждого дня. Мне нужно быть в форме, чтобы достойно выступать за клуб. Одновременно это даст мне шанс попасть на чемпионат мира.

Вместе с ребятами внимательно следили за жеребьевкой, обменивались мнениями и сошлись в том, что наша группа сложная для прогнозов, но мы верим в свои силы.

Если говорить о матче с Россией, то нам, уругвайцам, по душе играть, когда все, кажется, против тебя. К тому же это будет интересный поединок.

Наша цель – стараться, как можно лучше подготовиться к турниру. Трудно сформулировать как-то точнее, потому что исход матчей зависит от множества факторов», – приводит слова Нандеса официальный сайт ФИФА.