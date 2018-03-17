ФИФА утвердила использование видеоповторов на ЧМ-2018

официально одобрила использование системы видеоповторов (VAR) на матчах чемпионата мира 2018 года в России.

Такое решение 16 марта было принято на совете организации в колумбийской Боготе, сообщает АР.

Таким образом, ЧМ-2018 станет первым в истории, на котором арбитрам будут помогать видеоассистенты.

Список арбитров на ЧМ-2018 опубликуют в конце марта

В настоящее время система VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Португалии и еще нескольких стран. Со следующего сезона система видеоповторов будет использоваться в Испании и Франции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.