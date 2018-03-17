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    ФИФА утвердила использование видеоповторов на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018
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    Система видеоповторов
    На фото:Система видеоповторов
    ФИФА официально одобрила использование системы видеоповторов (VAR) на матчах чемпионата мира 2018 года в России.

    Такое решение 16 марта было принято на совете организации в колумбийской Боготе, сообщает АР.

    Таким образом, ЧМ-2018 станет первым в истории, на котором арбитрам будут помогать видеоассистенты.

    Список арбитров на ЧМ-2018 опубликуют в конце марта

    В настоящее время система VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Португалии и еще нескольких стран. Со следующего сезона система видеоповторов будет использоваться в Испании и Франции.

    Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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