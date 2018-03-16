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    «Спартак» отправился в Казань на матч с «Рубином»

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    Футболисты «Спартака»
    На фото:Футболисты «Спартака»
    Московский «Спартак» отправился в Казань на матч 23-го тура РФПЛ с «Рубином». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

    В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 19 игроков. Это Артем Ребров, Александр Селихов, Илья Кутепов, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Андрей Ещенко, Марко Петкович, Николай Рассказов, Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Софьян Ханни, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано и Педро Роша.

    В Москве из-за травм остались защитники Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, полузащитник Артем Тимофеев и нападающий Зе Луиш. Они будут заниматься в Тарасовке по индивидуальной программе. Защитники Георгий Джикия и Георгий Тигиев продолжают курс реабилитации после операций. Что касается нападающего Квинси Промеса​, то он не летит в Татарстан, потому что дисквалифицирован на один матч из-за перебора желтых карточек.

    Напомним, что матч «Рубин» — «Спартак» состоится 17 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

    Победит ли «Спартак» без Промеса?«Рубин» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 марта
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