ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Гончаренко: Ждем полные трибуны

    Лига Европы Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал РФПЛ Футбол России ЦСКА Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Виктор Гончаренко
    На фото:Виктор Гончаренко
    Онлайн: Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы 2017/2018Завершен
    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги Европы, по итогам которой его команде в соперники достался лондонский «Арсенал».

    «Это противостояние будет очень интересным для наших болельщиков. Мы в этом сезоне играли с "Манчестер Юнайтед", теперь встретимся с "Арсеналом". Такой соперник должен поспособствовать хорошей заполняемости стадиона, ждем полные трибуны.

    На этой стадии, как и на всех предыдущих, не было никакого резона загадывать, какой соперник лучше, а какой хуже. Самым грозным вариантом, наверное, был "Атлетико". Выпал "Арсенал" – тоже топ-клуб с именем, будет интересно с ними играть.

    Стиль Арсена Венгера известен: это контроль мяча, игра в атаку. Нас ждут два зрелищных матча, где мы постараемся предстать перед болельщиками во всей красе. К слову, пополнивший наш штаб Александр Ермакович осенью во главе БАТЭ встречался с "Црвеной Звездой", которую мы прошли в 1/16 финала, и с "Арсеналом". Так что у нас вновь будет очень хорошая информация о сопернике.

    Ещё одна занятная деталь – снова встретимся с Генрихом Мхитаряном, который уже играл против нас в составе "Манчестер Юнайтед". Да и в целом у них много известных и сильных футболистов, так что нас ждёт захватывающее противостояние. Будем внимательно смотреть их матчи с "Миланом", ответный был для лондонцев непростым, они допускали ошибки. Но наша основная задача – подойти в хорошем состоянии к этим матчам», – цитирует Гончаренко официальный сайт «армейцев».

    Матчи 1/4 финала турнира запланированы на 5 и 12 апреля. Первая встреча состоится в Лондоне, ответная — в Москве.

    Три «в»: верим в Венгера«Арсенал» — «Милан». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Такой «Зенит» пора закрывать
  • Вылет питерского клуба из Лиги Европы — в нашем обзоре прессы
    •
  • В компании Васина и Джикии. Кокорин не сыграет на ЧМ-2018
  • У нападающего «Зенита» выявлен разрыв крестообразных связок колена
    •
  • 16/03
    • ЦСКА обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
  • 16/03
    • Россия сократила отрыв от Франции в таблице коэффициентов УЕФА
  • 16/03
    • Вернблум отказался говорить о новом контракте
  • 16/03
    • «Арсенал» вышел в четвертьфинал ЛЕ, второй раз обыграв «Милан»
  • 16/03
    • Бабаев: Болельщики ЦСКА не имеют отношения к беспорядкам у стадиона
  • 16/03
    • Камболов надеется сыграть на ЧМ-2018, несмотря на историю с допингом
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций
    Подробный разбор
  • Такой «Зенит» пора закрывать
  • Вылет питерского клуба из Лиги Европы — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Локо» вылетел из Лиги Европы, как Мюнхгаузен из пушки
  • Реакция прессы на разгромное поражение «Локомотива» в Лиге Европы
    •
  • «Бавария» вспоминает 2013-й год
  • Реакция прессы на матч «Бешикташ» — «Бавария»
    •
  • «Боже, храни короля». Месси оставил «Челси» за бортом Лиги чемпионов
  • СМИ – о выходе «Барселоны» в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы
    •
  • Суперлига для суперклубов
  • Рассказываем об очередной попытке создать элитную лигу для топ-клубов Европы
    •
  • «Рома» перехитрила заснувший «Шахтер»
  • Реакция прессы на матч «Рома» — «Шахтер»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • СКА и «Локомотив» начнут осторожно
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 16 марта
  • 1,91
    •
  • «Сент-Луис» обязан побеждать «Рейнджерс» на своем льду
  • «Сент-Луис» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 18 марта
  • 1,99
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 17:28
    • Головин стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
  • 17:17
    • Рохо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
  • 17:06
    • Тульский «Арсенал» переиграл «Ростов» в молодежном первенстве
  • 16:55
    • Месси — игрок недели в Лиге чемпионов
  • 15:40
    • Алаев верит в способность тренерского штаба справиться с кадровыми проблемами
  • 15:34
    • Тотти: Уверен, что «Рома» сможет хорошо сыграть против «Барселоны»
  • 15:24
    • Черчесов поддержал получившего травму Кокорина
  • 15:21
    • Недвед: «Ювентусу» придется постараться
  • 15:13
    • ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы встретится с «Арсеналом»
  • 14:48
    • Кирьяков призвал не распускать нюни из-за травмы Кокорина
  • 14:37
    • Азар может покинуть «Челси»
  • 14:19
    • Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов     Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы 2017/2018
    Сегодня Завершен
  • 14:09
    • УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы     Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов 2017/2018
    Сегодня Завершен
  • 13:48
    • Слуцким интересовалась сборная Австралии
  • 13:33
    • Защитник «Атлетико» сломал малую берцовую кость в матче с «Локомотивом»
  • 13:03
    • Муса: Гончаренко помог нам сохранить уверенность
  • Битва за шесть очков
  • «Анжи» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 марта
    • 1,61Завтра в 19:00
  • 12:48
    • Бышовец: Манчини немного потерял управление командой
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус