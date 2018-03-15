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    Конте: Месси решил исход противостояния

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    Антонио Конте
    На фото:Антонио Конте
    Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о причинах поражения от «Барселоны» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Месси решил исход этого противостояния. Мы говорим о лучшем футболисте в мире. Он сделал игру. Но мы не должны ни о чем сожалеть. Это футболист, который каждый год забивает по 60 мячей. Это не просто топовый игрок, это суперзвезда.

    Нам немного не повезло в этих двух матчах — мы четыре раза попали в каркас ворот. "Барселона" же очень четко реализовывала свои моменты. У нас тоже были возможности, но мы не смогли ими воспользоваться.

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    Я не жалуюсь. Мы должны двигаться дальше и готовиться к воскресному матчу с "Лестером". Я должен быть доволен самоотдачей игроков. Горжусь ими, ведь сегодня они отдали все силы. Скажу, что мы не заслужили столь крупного поражения», — цитирует Конте официальный сайт УЕФА.

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