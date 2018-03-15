«Барселона» вышла в четвертьфинал ЛЧ, разгромив «Челси»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионоводержала домашнюю победу над лондонским— 3:0.

Каталонцы открыли счет уже на 3-й минуте матча. Лионель Месси у края чужой штрафной пытался обыграться с Дембеле, но из-за рикошета от защитника получил мяч от Суареса, после чего с острого угла переиграл Куртуа.

На 20-й минуте Сеск Фабрегас потерял мяч в центре поля, а Месси сумел разогнать контратаку два в два. Аргентинец увидел забегание справа Усмана Дембеле и сделал ему пас, а француз выждал момент и резко пробил в дальнюю девятку, Куртуа не спас.

На 63-й минуте Суарес сыграл на Лионеля Месси, который на скорости ворвался на край штрафной и послал мяч между ног Куртуа в ворота «Челси».

Этот мяч стал для аргентинского игрока 100-м в матчах Лиги чемпионов.

Первый матч закончился со счетом 1:1 и по сумме двух матчей «Барселона» вышла в 1/4 финала турнира.