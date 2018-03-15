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    «Барселона» вышла в четвертьфинал ЛЧ, разгромив «Челси»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» одержала домашнюю победу над лондонским «Челси» — 3:0.

    Каталонцы открыли счет уже на 3-й минуте матча. Лионель Месси у края чужой штрафной пытался обыграться с Дембеле, но из-за рикошета от защитника получил мяч от Суареса, после чего с острого угла переиграл Куртуа.

    На 20-й минуте Сеск Фабрегас потерял мяч в центре поля, а Месси сумел разогнать контратаку два в два. Аргентинец увидел забегание справа Усмана Дембеле и сделал ему пас, а француз выждал момент и резко пробил в дальнюю девятку, Куртуа не спас.

    На 63-й минуте Суарес сыграл на Лионеля Месси, который на скорости ворвался на край штрафной и послал мяч между ног Куртуа в ворота «Челси».

    Этот мяч стал для аргентинского игрока 100-м в матчах Лиги чемпионов.

    Первый матч закончился со счетом 1:1 и по сумме двух матчей «Барселона» вышла в 1/4 финала турнира.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
    «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) — 3:0 (2:0)
    Голы: Месси, 3 (1:0). Дембеле, 20 (2:0). Месси, 63 (3:0). «Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Дембеле (Алейш Видаль, 67), Ракитич, Бускетс (Андре Гомеш, 61), Иньеста (Паулинью, 56), Месси, Луис Суарес.«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 67), Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан, Жиру (Мората, 67), Азар (Педро, 82).Предупреждения: Серхи Роберто, 22. Виллиан, 45. Жиру, 49. Алонсо, 75.
    Месси зарядит каталонцев«Барселона» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 14 марта
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