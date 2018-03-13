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    Мещеряков: Интересно, кто и как разрешил играть на этом поле в Екатеринбурге

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после выездного матча 22-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:0) раскритиковал газон стадиона «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге.

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    «Очень благодарен игрокам, что они боролись. Для нас эти три очка очень важны. Но есть очень большие вопросы к полю. Совет директоров уже дал определенное указание соответственным службам поднять все документы, каким образом газон в таком состоянии был допущен к матчу.

    За два дня, естественно, никакой травы не выросло. Есть фотографии, видео, на которых наглядно видно, в каком состоянии газон. Это нельзя назвать футбольным полем. К матчу допускается лишь то поле, густота травяного покрова на котором составляет не меньше 70%. Мне очень интересно, кто и на каких основаниях разрешил играть на этом поле. С этим будет очень занимательно разбираться.

    Почему мы так поднимаем этот вопрос? Погода не плюсовая — это раз. Травы нет — это два. Шанс получить травму возрастает. Это прямой ущерб для команды, в том числе материальный. Не говоря уже о том, что качество футбола оставляет желать лучшего. Будем разбираться, чтобы такая ситуация не повторялась, потому что это неуважение к игрокам, зрителям и к футболу в целом», – сказал Мещеряков в интервью «Чемпионату».

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