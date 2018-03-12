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    Практически чемпионы. «Локомотив» сделал еще один шаг к титулу

    Обзор СМИ после победы лидера чемпионата России в Екатеринбурге

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    «Урал» — «Локомотив»
    «Урал» — «Локомотив»
    В 22-м туре РФПЛ «Локомотив» на плохом газоне стадиона в Екатеринбурге обыграл «Урал» со счетом 2:0 и сделал еще один шаг к чемпионскому титулу. Победу «Локо» принесли голы Антона Миранчука и Мануэла Фернандеша (с пенальти).

    Предматчевая неуверенность «Локо»

    «Матч с "Уралом" мог стать проблемой для "Локомотива". И не только с точки зрения организации. Из-за плохого качества газона мы долго не знали, состоится ли игра вообще. Почему-то "Локо" делал все для того, чтобы дискредитировать поле в Екатеринбурге. Казалось, москвичи просто не уверены в себе.

    И это можно понять. "Урал" сам по себе – очень неприятная для любого соперника команда. В этом сезоне клуб из Екатеринбурга уже отнял очки у ЦСКА, "Зенита" и "Краснодара". А в первом круге и "Локо" не без труда одержал над уральцами победу (2:1). Кто мог гарантировать успех сейчас?

    Известное дело – чем холоднее погода и чем хуже поле, тем традиционно легче крепким боевитым аутсайдерам. Пусть даже "Урал" под руководством Александра Тарханова и играет в достаточно симпатичный футбол», — пишет автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

    Анатолий Мещеряков
    председатель совета директоров «Локомотива»
    Мне очень интересно, кто и на каких основаниях разрешил играть на этом поле. С этим будет очень занимательно разбираться. Почему мы так поднимаем этот вопрос? Погода не плюсовая — это раз. Травы нет — это два. Шанс получить травму возрастает. Это прямой ущерб для команды, в том числе материальный. Не говоря уже о том, что качество футбола оставляет желать лучшего. Будем разбираться, чтобы такая ситуация не повторялась, потому что это неуважение к игрокам, зрителям и к футболу в целом.

    Возвращение Чорлуки, без вариантов в атаке

    «В середине недели "Локомотив" был разгромлен в Мадриде местным "Атлетико" (0:3), и в преддверии ответной встречи Юрий Семин не взял в Екатеринбург группу основных футболистов – Маринато Гилерме, Владислава Игнатьева, Джефферсона Фарфана, Ари и Дмитрия Баринова. Поэтому было очень интересно, в каком виде предстанут красно-зеленые в матче против "Урала".

    В первую очередь надо отметить, что впервые с весны 2016 года на поле появился центральный защитник Ведран Чорлука. Пару ему составил Соломон Кверквелия. Место в воротах занял Антон Коченков. Для него эта игра стала шестой в РФПЛ в текущем сезоне. В средней линии Семин никаких сюрпризов не сделал – вышли оба Миранчука, Мануэл Фернандеш, Игорь Денисов и Александр Коломейцев, а на острие кроме Эдера и вариантов-то не осталось», — отмечает автор «Советского спорта» Артем Зибрак.

    «Локомотиву» хватило 15 минут

    Наследственное нытье. Луческу передал эстафету Манчини Итальянский тренер не успевает находить новые оправдания «На деле возможные проблемы с полем не оказали никакого влияния на то, как "Локомотив" использовал свои моменты. При том, что преимущество гостей нельзя было назвать подавляющим, реализация у игроков "Урала" хромала. Тогда как москвичи уже в первые 15 минут обеспечили себе комфортный счет, который в итоге и сохранился до финального свистка.

    Первый мяч "Локомотива" стал голом имени братьев Миранчуков. На 11-й минуте Алексей отважился на удар с левого угла штрафной, который вратарь "шмелей" Ярослав Годзюр парировал. Но, на свою беду, голкипер отбил мяч точно на набегавшего Антона Миранчука, которому не составило никаких проблем забить.

    А всего четыре минуты спустя гости заработали пенальти. Грегор Балажиц в своей штрафной руками схватил Эдера и удержал его, в ответ на что арбитр Владимир Москалев уверенно указал на "точку". Подошедший к мячу Мануэл Фернандеш хладнокровно пробил в угол, противоположный тому, куда прыгнул Годзюр», — констатирует Данила Жиляев из «Российской газеты».

    +8 и концентрация на чемпионате

    «Спартак» пробил стену по фамилии Довбня Вымученная «Спартаком» победа над хабаровчанами — в нашем обзоре прессы «После этого у игроков "Урала" все-таки пробудилось чувство самоуважения. Хавбеки стали активнее возвращаться в оборону, а число опасных контратак у гостей снизилось. Хотя Александр Коломейцев мог увеличивать преимущество "Локо". К середине тайма "шмели" освоились настолько, что Владимир Ильин стал впереди бороться за мяч с Ведраном Чорлукой, который вернулся в стартовый состав. Но все это так и не привело к опасным моментам у ворот Антона Коченкова.

    "Локомотив" не стал выбиваться из привычного ритма и во втором тайме — отдав мяч "Уралу" "железнодорожники" без проблем держали игру в центре поля, периодически выбегая вперед. Хозяевами временами отвечали, полузащитник Отман Эль-Кабир за 5 минут до конца встречи мог забить, но мяч прошел рядом со штангой.

    "Локомотив" победил, не испытав сложностей и стал еще ближе к чемпионству. Отрыв от "Зенита" уже 10 очков, 8 — от "Спартака" и ЦСКА. Впереди — вероятный вылет из Лиги Европы и полная концентрация на внутреннем чемпионате, ведь уже 1 апреля, после матчей сборной, команде играть в 24-м туре в Перми», — подчеркивает корреспондент «Спорта День за Днем» Дмитрий Зимин.

    Юрий Семин
    главный тренер «Локомотива»
    Конечно, я очень доволен. Доволен, что завоевали три очка, доволен тем, что у команды есть характер. В этих тяжелейших условиях — погодных и в плане качества поля игроки показали достаточно неплохой футбол, хорошо забили голы, хорошо играли в обороне. В целом я очень доволен. Это для нас большой шаг вперед.

    «Локомотив» уже не догонят

    ЦСКА вернулся в тройку, но есть вопросы к обороне Реакция СМИ на крупную победу ЦСКА в Грозном «Болельщиков "Локо" можно практически поздравлять с чемпионством. Победа над "Уралом" на тяжёлом поле отбросила последние сомнения. Да, всякое ещё может случиться. Математически даже "Ростов" не потерял шансы на первое место, но в реальности догнать команду Сёмина уже едва ли возможно. Дело не только в +8 в таблице, но и в том, насколько уверенно играет "Локо".

    Впереди восемь туров. В них "железнодорожники" могут дважды уступить и один раз сыграть вничью и всё равно будут гарантированно на первом месте. Даже если конкуренты не будут терять очки», — отмечает обозреватель «Чемпионата» Григорий Телингатер.

    Семин раскрепостил футболистов

    Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев уверен, что «Локомотив» уже не упустит лидерство: «Во-первых, у команды опытный тренер, а, во-вторых, видно, что атмосфера в команде хорошая. Семин так раскрепостил футболистов, что все они играют в свою силу. Сейчас в "Локомотиве" очень гармоничный сплав опыта и молодости. Первый гол хорошим ударом забил Антон Миранчук, а второй сделал Фернандеш.

    "Локомотив" показал, что сплоченностью, полной отдачей в нашем чемпионате можно добиваться результатов. Все ждут, что "Локо" оступится, но оступаются пока его конкуренты, поэтому речь о чемпионской гонке не стоит вести. Однозначно, перед нами новый чемпион».

    Потеряет ли «Локомотив» очки в Екатеринбурге?«Урал» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата России по футболу 12 марта
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