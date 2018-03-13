Гризманн отказывается продлевать контракт с «Атлетико»

Французский футболист отверг очередное предложение «матрасников», поскольку твердо решил сменить клуб в конце сезона.
Вероятно, Гризманн останется в Испании, где подпишет контракт с «Барселоной», которая готова заплатить отступные в размере 100 миллионов евро.
СМИ: «Барселона» готова отдать за Гризманна 100 миллионов евро
Ранее появилась информация, что хавбек начал поиски дома в Барселоне.
Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года, а в этом сезоне он сыграл 36 матчей, забил 21 гол и сделал 11 передач.