Гризманн отказывается продлевать контракт с «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико»не хочет продлевать контракт с мадридским клубом, сообщает Le 10 Sport.

Французский футболист отверг очередное предложение «матрасников», поскольку твердо решил сменить клуб в конце сезона.

Вероятно, Гризманн останется в Испании, где подпишет контракт с «Барселоной», которая готова заплатить отступные в размере 100 миллионов евро.

СМИ: «Барселона» готова отдать за Гризманна 100 миллионов евро

Ранее появилась информация, что хавбек начал поиски дома в Барселоне.

Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года, а в этом сезоне он сыграл 36 матчей, забил 21 гол и сделал 11 передач.