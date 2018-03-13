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    Гризманн отказывается продлевать контракт с «Атлетико»

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    Антуан Гризманн
    На фото:Антуан Гризманн
    Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн не хочет продлевать контракт с мадридским клубом, сообщает Le 10 Sport.

    Французский футболист отверг очередное предложение «матрасников», поскольку твердо решил сменить клуб в конце сезона.

    Вероятно, Гризманн останется в Испании, где подпишет контракт с «Барселоной», которая готова заплатить отступные в размере 100 миллионов евро.

    СМИ: «Барселона» готова отдать за Гризманна 100 миллионов евро

    Ранее появилась информация, что хавбек начал поиски дома в Барселоне.

    Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года, а в этом сезоне он сыграл 36 матчей, забил 21 гол и сделал 11 передач.

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