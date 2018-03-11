ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Манчини: Наша проблема — зависимость от Кокорина

    РФПЛ Футбол России Зенит Ростов Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал комментарий после ничьей в матче против «Ростова» (0:0).

    Слова Манчини приводит официальный сайт «Зенита».

    «Я бы не сказал, что мы находимся в кризисе. Мы столкнулись с проблемой и причем довольно давно: голы у нас забивает только Саша Кокорин. Если не забивает он, то не забивает никто.

    Зависимость от Кокорина — большая наша проблема. Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы — мне их не дали. До сих пор мы находимся в тех же условиях. Проблеме несколько месяцев», — сказал Манчини.

    «Сколько нужно купить игроков, чтобы я был спокоен? Вы спрашиваете — почему играем так, почему проблемы. Я объясняю: голы забивает только Кокорин, у нас нет других игроков. Получается, что жалуетесь только вы на то, что якобы я много жалуюсь», — также сказал итальянский специалист.

    Напомним, после зимнего межсезонья «Зенит» не смог выиграть в четырех матчах из пяти. При этом в РФПЛ команда дважды сыграла вничью — 0:0.

    Наберет ли «Ростов» первые очки под руковоством Карпина?«Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата России по футболу 11 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Хмурый Манчини и невыразительный «Зенит»
  • Реакция СМИ на еще одну ничью «Зенита» в чемпионате России
    •
  • Ничья в пользу «Спартака» и «Зенита»
  • Ничья «Динамо» и «Краснодара» — в нашем обзоре прессы
    •
  • 11/03
    • Карпин: Результат матча с «Зенитом» нас не удовлетворил
  • 11/03
    • Директор «Витесса»: Рады, что Слуцкий выбрал наш клуб
  • 11/03
    • Экс-игрок «Зенита» возглавит юношескую сборную России
  • 11/03
    • ЦСКА разгромил «Ахмат» в Грозном
  • 11/03
    • «Спартак» вырвал победу у «СКА-Хабаровска»
  • 11/03
    • Мамману унесли с поля на носилках в матче против «Ростова»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страны«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»
    Подробный разбор
  • «МЮ» создал противоядие блестящей атаке «Ливерпуля»
  • Реакция прессы на матч «МЮ» — «Ливерпуль»
    •
  • Ничья в пользу «Спартака» и «Зенита»
  • Ничья «Динамо» и «Краснодара» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Два очка Дзюбы. Дикий матч в Уфе
  • Победа «Арсенала» над «Амкаром» — в обзоре СМИ
    •
  • На грани катастрофы. «Зенит» «отскочил» в Германии
  • Обзор СМИ после поражения «Зенита» в выездном матче Лиги Европы против «Лейпцига»
    •
  • Березина стряслась не с «Лионом». ЦСКА проиграл в Москве
  • «Армейцы» не впечатлили в атаке
    •
  • «Атлетико» потренировался на «Локомотиве»
  • Реакция спортивных СМИ на разгром «Локомотива» в Мадриде
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Анахайм» и «Сент-Луис» начнут матч осторожно
  • «Анахайм» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 марта
  • 2,22
    •
  • «Филадельфия» может воспользоваться проблемами «Вегаса»
  • «Филадельфия» — «Вегас» Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 марта
  • 2,53
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 21:00
    • «Спартак» вырвал победу у «СКА-Хабаровска»
  • 20:48
    • Оздоев: Странно, что в Ростове такой плохой газон
  • 20:40
    • Галактионов: У «Ахмата» большие проблемы в обороне
  • Примера. Победный дубль Роналду, «Севилья» уступила «Валенсии», «Барселона» победила «Малагу»
  • Подробности матчей 28-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 20:20
  • 20:10
    • «Атлетико» крупно обыграл «Сельту»
  • 20:00
    • Иванович: «Зенит» потерял уверенность, но она вернется после победы
  • 19:32
    • «Штутгарт» разошелся миром с «Лейпцигом»
  • 19:20
    • «Ницца» разгромила «Генгам», Плеа забил четыре мяча
  • Хмурый Манчини и невыразительный «Зенит»
  • Реакция СМИ на еще одну ничью «Зенита» в чемпионате России
    • 19:01
  • 18:58
    • Дубль Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Удинезе»
  • 18:46
    • Гончаренко: В матче с «Ахматом» счет по игре
  • РФПЛ. «Ростов» отобрал очки у «Зенита», ЦСКА победил в Грозном, «Локо» сыграет с «Уралом»
  • Обзор матчей 22-го тура российской футбольной Премьер-лиги
    • 18:35
  • АПЛ. «МЮ» выиграл у «Ливерпуля», «Челси» справился с «Кристал Пэлас»
  • Подробности матчей 30-го тура английской Премьер-лиги
    • 18:33
  • 18:25
    • ЦСКА разгромил «Ахмат» в Грозном
  • 18:22
    • «Арсенал» крупно обыграл «Уотфорд»
  • 17:31
    • Карпин: Результат матча с «Зенитом» нас не удовлетворил
  • 17:05
    • «Фиорентина» переиграла «Беневенто» и посвятила победу Астори
  • 16:26
    • «Эспаньол» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад»
  • 15:58
    • «Зенит» потерял очки в матче с «Ростовом»
  • 15:29
    • Стали известны составы «Ахмата» и ЦСКА на матч 22-го тура РФПЛ
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус