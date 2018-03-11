Манчини: Наша проблема — зависимость от Кокорина

Главный тренердал комментарий после ничьей в матче против(0:0).

Слова Манчини приводит официальный сайт «Зенита».

«Я бы не сказал, что мы находимся в кризисе. Мы столкнулись с проблемой и причем довольно давно: голы у нас забивает только Саша Кокорин. Если не забивает он, то не забивает никто.

Зависимость от Кокорина — большая наша проблема. Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы — мне их не дали. До сих пор мы находимся в тех же условиях. Проблеме несколько месяцев», — сказал Манчини.

«Сколько нужно купить игроков, чтобы я был спокоен? Вы спрашиваете — почему играем так, почему проблемы. Я объясняю: голы забивает только Кокорин, у нас нет других игроков. Получается, что жалуетесь только вы на то, что якобы я много жалуюсь», — также сказал итальянский специалист.

Напомним, после зимнего межсезонья «Зенит» не смог выиграть в четырех матчах из пяти. При этом в РФПЛ команда дважды сыграла вничью — 0:0.