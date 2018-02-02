«Зенит» потерял очки в матче с «Ростовом»

В рамках 22-го тура чемпионата Россиипринимал

Встреча завершилась вничью — 0:0.

Для «Зенита» эта ничья стала третьей подряд в чемпионате России.

Отметим, что на предматчевой разминке у «Зенита» получил травму Андрей Лунев, а в дебюте встречи на носилках с поля унесли Эмануэля Мамману. Кроме того, на 63-й минуте травму голеностопа получил Далер Кузяев.

«Зенит» набрал 39 очков и идет в РФПЛ третьим. У «Ростова» — 26 очков и десятое место.