«Зенит» потерял очки в матче с «Ростовом»

Встреча завершилась вничью — 0:0.
Для «Зенита» эта ничья стала третьей подряд в чемпионате России.
Отметим, что на предматчевой разминке у «Зенита» получил травму Андрей Лунев, а в дебюте встречи на носилках с поля унесли Эмануэля Мамману. Кроме того, на 63-й минуте травму голеностопа получил Далер Кузяев.
«Зенит» набрал 39 очков и идет в РФПЛ третьим. У «Ростова» — 26 очков и десятое место.
РФПЛ. 22 тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:0
«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев (Макеев, 73), Ионов (Зуев, 86), Калачев, Гацкан, Сапета (Гулиев, 65), Паршивлюк, Сигурдарсон.«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Мевля, Смольников, Маммана (Заболотный, 11), Кузяев (Ригони, 70), Краневиттер, Жирков, Оздоев, Полоз (Кокорин, 59), Дриусси.Предупреждения: Дриусси (8), Сапета (36), Иванович (43), Жирков (44), Гацкан (67), Оздоев (88).