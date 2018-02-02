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    «Зенит» потерял очки в матче с «Ростовом»

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    «Ростов» — «Зенит»
    На фото:«Ростов» — «Зенит»
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Завершен
    В рамках 22-го тура чемпионата России «Ростов» принимал «Зенит».

    Встреча завершилась вничью — 0:0.

    Для «Зенита» эта ничья стала третьей подряд в чемпионате России.

    Отметим, что на предматчевой разминке у «Зенита» получил травму Андрей Лунев, а в дебюте встречи на носилках с поля унесли Эмануэля Мамману. Кроме того, на 63-й минуте травму голеностопа получил Далер Кузяев.

    «Зенит» набрал 39 очков и идет в РФПЛ третьим. У «Ростова» — 26 очков и десятое место.

    РФПЛ. 22 тур
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:0
    «Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев (Макеев, 73), Ионов (Зуев, 86), Калачев, Гацкан, Сапета (Гулиев, 65), Паршивлюк, Сигурдарсон.«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Мевля, Смольников, Маммана (Заболотный, 11), Кузяев (Ригони, 70), Краневиттер, Жирков, Оздоев, Полоз (Кокорин, 59), Дриусси.Предупреждения: Дриусси (8), Сапета (36), Иванович (43), Жирков (44), Гацкан (67), Оздоев (88).
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