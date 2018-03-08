Эксперименты Гвардиолы. «МанСити» — в четвертьфинале

Главный позитив — гол Жезуса

«"Сити" сделал свое дело три недели назад в Базеле и сейчас может спокойно готовиться ко второму в своей истории четвертьфиналу Лиги чемпионов», — пишет колумнист UEFA.com Саймон Харт.

«Экспериментальный состав хозяев моментами показывал блестящую игру в первом тайме — особенно с участием Лероя Сане. А главным позитивом в первом домашнем поражении с декабря 2016 года стал первый за последние четыре месяца гол Габриэла Жезуса».

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«Бразилец, для которого выход в старте в среду стал первым с Нового года, когда он отыграл всего 23 минуты против "Кристал Пэлас" и был заменен из-за травмы, вряд ли мог мечтать о лучшем возвращении.

Жезусу, который вернулся к тренировкам несколько недель назад, потребовалось всего восемь минут, чтобы отблагодарить тренера за доверие. Хотя оваций был достоен и Лерой Сане, который ускользнул от соперников в середине поля и выдал "конфетку" на Жезуса — мяч прошел между ног у двух защитником, и Габриэлу оставалось лишь не промазать с пары метров», — говорится в статье Гарри Эдвардса на Squawka.

The Mirror Фото: mirror.co.uk

Импотенция в атаке

«Это поражение стало всего лишь четвертым для команды Гвардиолы в нынешнем сезоне. Испанский специалист вряд ли может быть доволен игрой своей команды — за такие ошибки "Сити" может дорого заплатить уже в четвертьфинале.

"Сити" играл не в свой футбол. Выделялись лишь Лерой Сане и Фил Фоден, ставший самым молодым англичанином в плей-офф Лиги чемпионов.

Лидеры АПЛ "пожарили" в обороне и продемонстрировали полнейшую импотенцию в атаке. "Сити" установил рекорд по количеству передач в турнире (978), но для того, чтобы получить одобрение Гвардиолы, этого было недостаточно», — пишет автор Daily Mail Крис Уилер.

Daily Star Фото: dailystar.co.uk

Никто не захочет играть с «Сити» в четвертьфинале

«Преимущество "Сити" после первого матча было столь комфортным, что Гвардиола позволил себе оставить на скамейке Эдерсона, Кайла Уокера, Венсана Компани, Николаса Отаменди, Кевина де Брейне, Давида Сильву и Серхио Агуэро.

Поражение 1:2 значит не так уж много — это небольшой удар для эго Гвардиолы.

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Большинство тех, кто не играл вчера, обязательно выйдут в "старте" в 1/4 финала, где уровень оппозиции будет намного выше. Независимо от того, кто попадется "Сити" в ходе жеребьевки. Будет это кто-то из АПЛ, "Реал", "Барселона" или "Бавария" — манкунианцев ждет сложнейший экзамен.

Но и нынешний "Сити" способен вызвать страх у любого соперника по континенту — никто не захочет играть с командой с таким атакующим потенциалом», — уверен обозреватель Manchester Evening News Джеймс Робсон.

The Sun Фото: thesun.co.uk

Гвардиоле простят его решения

«Гвардиола чувствовал, что может сделать девять замен в стартовом составе по сравнению с игрой в "Базеле", и его решения обернулись для "горожан" первым за 459 дней домашним поражением.

Впрочем, тот факт, что игровое время получили Фил Фоден, Габриэл Жезус, Эмерик Ляпорт, Джон Стоунз и Яя Туре, оправдывает Пепа. Не секрет, что лидеры "Сити" были не в лучших кондициях после непростой недели, по ходу которой были одержаны три важные победы (дважды по 3:0 против "Арсенала" и 1:0 с "Челси", — прим.ред.).

Илкай Гюндоган на неделе предупреждал, что "Сити" не стоит убирать ногу с педали газа. Это касается и тренера. Гвардиола не продемонстрировал желания побеждать во что бы то ни стало.

Но ему платят за его решения. И если свежий "Сити" в понедельник возьмет три очка в игре против "Сток Сити", то все забудут о вчерашних 1:2 и Гвардиоле все простят», — считает автор MEN Стюарт Бреннан.

«Из положительных сторон выделим вот что — Жезус впервые с ноября попал в протокол, Яя Туре продемонстрировал "олд стайл" — то, за что его и полюбили на "Этихаде", а Бернарду Силва был очень хорош с мячом. Но главные плюсы — это истории Фила Фодена и Браима Диаса».