ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Эксперименты Гвардиолы. «МанСити» — в четвертьфинале

    «Горожане» проиграли на своем поле, но вышли в следующим раунд

    Лига чемпионов Манчестер Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Базель Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Яя Туре
    Яя Туре
    mancity.com
    «Манчестер Сити» с Александром Зинченко впервые за 14 месяцев проиграл на «Этихаде», но прошел «Базель» по сумме двух встреч (4:0, 1:2). Швейцарский клуб бился достойно и даже прервал 36-матчевую беспроигрышую домашнюю серию «горожан» (подопечные Хосепа Гвардиолы не проигрывали с 3 декабря 2016 года), однако отыграться после «сухого» поражения на своем поле не сумел.

    Главный позитив — гол Жезуса

    «"Сити" сделал свое дело три недели назад в Базеле и сейчас может спокойно готовиться ко второму в своей истории четвертьфиналу Лиги чемпионов», — пишет колумнист UEFA.com Саймон Харт.

    «Экспериментальный состав хозяев моментами показывал блестящую игру в первом тайме — особенно с участием Лероя Сане. А главным позитивом в первом домашнем поражении с декабря 2016 года стал первый за последние четыре месяца гол Габриэла Жезуса».

    Гвардиола: Это не футбол, мы были слишком медлительны Главный тренер «Манчестер Сити» поздравил команду с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов

    «Бразилец, для которого выход в старте в среду стал первым с Нового года, когда он отыграл всего 23 минуты против "Кристал Пэлас" и был заменен из-за травмы, вряд ли мог мечтать о лучшем возвращении.

    Жезусу, который вернулся к тренировкам несколько недель назад, потребовалось всего восемь минут, чтобы отблагодарить тренера за доверие. Хотя оваций был достоен и Лерой Сане, который ускользнул от соперников в середине поля и выдал "конфетку" на Жезуса — мяч прошел между ног у двух защитником, и Габриэлу оставалось лишь не промазать с пары метров», — говорится в статье Гарри Эдвардса на Squawka.

    The Mirror
    Фото: mirror.co.uk

    Импотенция в атаке

    «Это поражение стало всего лишь четвертым для команды Гвардиолы в нынешнем сезоне. Испанский специалист вряд ли может быть доволен игрой своей команды — за такие ошибки "Сити" может дорого заплатить уже в четвертьфинале.

    "Сити" играл не в свой футбол. Выделялись лишь Лерой Сане и Фил Фоден, ставший самым молодым англичанином в плей-офф Лиги чемпионов.

    Лидеры АПЛ "пожарили" в обороне и продемонстрировали полнейшую импотенцию в атаке. "Сити" установил рекорд по количеству передач в турнире (978), но для того, чтобы получить одобрение Гвардиолы, этого было недостаточно», — пишет автор Daily Mail Крис Уилер.

    Daily Star
    Фото: dailystar.co.uk

    Никто не захочет играть с «Сити» в четвертьфинале

    «Преимущество "Сити" после первого матча было столь комфортным, что Гвардиола позволил себе оставить на скамейке Эдерсона, Кайла Уокера, Венсана Компани, Николаса Отаменди, Кевина де Брейне, Давида Сильву и Серхио Агуэро.

    Поражение 1:2 значит не так уж много — это небольшой удар для эго Гвардиолы.

    Слабость английского характера. «Ювентус» преподал урок «Тоттенхэму» Реакция СМИ на результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонцами и туринцами

    Большинство тех, кто не играл вчера, обязательно выйдут в "старте" в 1/4 финала, где уровень оппозиции будет намного выше. Независимо от того, кто попадется "Сити" в ходе жеребьевки. Будет это кто-то из АПЛ, "Реал", "Барселона" или "Бавария" — манкунианцев ждет сложнейший экзамен.

    Но и нынешний "Сити" способен вызвать страх у любого соперника по континенту — никто не захочет играть с командой с таким атакующим потенциалом», — уверен обозреватель Manchester Evening News Джеймс Робсон.

    The Sun
    Фото: thesun.co.uk

    Гвардиоле простят его решения

    «Гвардиола чувствовал, что может сделать девять замен в стартовом составе по сравнению с игрой в "Базеле", и его решения обернулись для "горожан" первым за 459 дней домашним поражением.

    Впрочем, тот факт, что игровое время получили Фил Фоден, Габриэл Жезус, Эмерик Ляпорт, Джон Стоунз и Яя Туре, оправдывает Пепа. Не секрет, что лидеры "Сити" были не в лучших кондициях после непростой недели, по ходу которой были одержаны три важные победы (дважды по 3:0 против "Арсенала" и 1:0 с "Челси", — прим.ред.).

    Илкай Гюндоган на неделе предупреждал, что "Сити" не стоит убирать ногу с педали газа. Это касается и тренера. Гвардиола не продемонстрировал желания побеждать во что бы то ни стало.

    Но ему платят за его решения. И если свежий "Сити" в понедельник возьмет три очка в игре против "Сток Сити", то все забудут о вчерашних 1:2 и Гвардиоле все простят», — считает автор MEN Стюарт Бреннан.

    «Из положительных сторон выделим вот что — Жезус впервые с ноября попал в протокол, Яя Туре продемонстрировал "олд стайл" — то, за что его и полюбили на "Этихаде", а Бернарду Силва был очень хорош с мячом. Но главные плюсы — это истории Фила Фодена и Браима Диаса».

    Педантизм спасет Гвардиолу«Манчестер Сити» — «Базель». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 Лиги чемпионов 7-го марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Слабость английского характера. «Ювентус» преподал урок «Тоттенхэму»
  • Реакция СМИ на результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонцами и туринцами
    •
  • Эмери заслужил отставку из ПСЖ
  • Тренеру нет оправданий
    •
  • 08/03
    • «МанСити» уступил «Базелю», но вышел в четвертьфинал ЛЧ
  • 08/03
    • «Ювентус» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
  • 08/03
    • «Реал» поспорит с «Ювентусом» за Джана
  • 07/03
    • «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала ЛЧ, сыграв вничью с «Порту»
  • 07/03
    • «Тоттенхэм» и «Ювентус» огласили стартовые составы
  • 07/03
    • Марез объявил о завершении карьеры по медицинским причинам
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Арсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке Конфедераций
    Подробный разбор
  • За 100 дней до мундиаля
  • Последние новости о подготовке России к чемпионату мира-2018
    •
  • Эмери заслужил отставку из ПСЖ
  • Тренеру нет оправданий
    •
  • Без суеты и драмы. «Реал» — в четвертьфинале
  • Зидедин Зидан победил в Париже
    •
  • Салах, Мане и другие звезды в «Спартаке». То, что не стало реальностью
  • Вспоминаем игроков, которые были близки к переходу в московский клуб в течение последних лет
    •
  • Первый четвертьфинал за девять лет. «Ливерпуль» не надрывался на «Энфилде»
  • Реакция СМИ на результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Порту»
    •
  • Почему стоит следить за сезоном в МЛС
  • Что интересного в североамериканской лиге?
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Гаттузо проэкзаменует «Арсенал»
  • Прогнозы и ставки на футбол 8 марта
  • 5,54
    •
  • Устоит ли защита «Локо» против Гризманна и Косты?
  • «Атлетико» — «Локомотив». Прогноз и ставки на первый матч 1/8 финала Лиги Европы 8 марта
  • 2,30
    •
    Футбол. Главное
  • Слабость английского характера. «Ювентус» преподал урок «Тоттенхэму»
  • Реакция СМИ на результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонцами и туринцами
    •
  • За 100 дней до мундиаля
  • Последние новости о подготовке России к чемпионату мира-2018
    •
  • Эмери заслужил отставку из ПСЖ
  • Тренеру нет оправданий
    •
  • 15:11
    • Около 650 болельщиков поддержат «Зенит» в Германии
  • 15:39
    • Семак: Обидно, что провел в ПСЖ всего год
  • 12:47
    • «Реал» поспорит с «Ювентусом» за Джана
  • 08:10
    • Облак может пропустить матч с «Локомотивом»
  • 00:37
    • «Ювентус» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
  • 00:36
    • «МанСити» уступил «Базелю», но вышел в четвертьфинал ЛЧ
  • 21:58
    • «Тоттенхэм» и «Ювентус» огласили стартовые составы
  • 21:49
    • Агуэро остался в запасе «МанСити» на матч с «Базелем»
  • 20:09
    • Слуцкий — основной кандидат на пост наставника «Витесса»
  • 19:53
    • Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус