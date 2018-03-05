Григорьянц: «Зенит» хочет аннулировать результат и переиграть матч с «Амкаром»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союзасообщил, что протест , которыйподал на результат матча с, означает, что питерский клуб хочет аннулировать результат и переиграть матч.

«Питерский клуб настаивает на аннулировании результата и назначении переигровки матча "Зенит" — "Амкар". Они имеют на это право, все по закону», — сказал Григорьянц в комментарии «Чемпионату».

«При подаче протеста сторона может требовать либо аннулирование результата матча и переигровку, либо аннулирование результата матча и назначение технического поражения. В данном случае речь идет о переигровке», — добавил глава КДК РФС.

Стоит отметить, что «Зенит» подал протест из-за того, что в конце матча арбитр Владимир Сельдяков показал игроку «Амкара» Николаю Зайцеву вторую желтую карточку, но не показал красную, допустив техническую ошибку.

Напомним, матч «Зенита» и «Амкара» завершился нулевой ничьей.