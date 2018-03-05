Клопп не будет играть против «Порту» вторым составом

Главный тренерзаявил, что не будет играть противвторым составом в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов, несмотря на разгром в первом матче.

Слова Клоппа накануне матча приводит официальный сайт УЕФА.

«Мы выиграли первый матч и сделали это эффектно. Мы слишком уважаем "Порту" и турнир в целом, чтобы даже думать о том, чтобы выпустить на поле дублеров. У нас была напряженная игра в субботу, ряд футболистов получили ушибы, кто-то заболел. По стартовому составу решения пока не вынес», — сказал Клопп.

«Нужно сосредоточиться на матче, мы хотим выиграть и вторую часть противостояния. Если я завтра и выставлю на матч неожиданный состав, то только по той причине, что хочу добиться победы. Возможно, заменю двух-трех игроков», — также отметил немецкий специалист.

При этом Клопп подчеркнул, что ожидает увидеть боевой состав и от «Порту»: «Знаю, что у "Порту" есть ряд травмированных футболистов, но не думаю, что увижу завтра на поле "дубль". Ожидаю сильнейший состав, и уверен, что ему захочется доказать свою силу. "Порту" захочется нас наказать. Не жду ничего иного».

Напомним, в первой встрече «Ливерпуль» разгромил «Порту» со счетом 5:0. Ответный матч пройдет 6 марта.