«Манчестер Сити» одержал победу над «Челси»

В матче 29-го тура Английской Премьер-лигиодержал домашнюю победу над лондонским «Челси» — 1:0.

Единственный мяч был забит на 46-й минуте. Серхио Агуэро после дальнего навеса выиграл борьбу у двух защитников, сбросил мяч на Давида Сильву, тот прострелил на Бернарду Силву, а бразилец послал мяч в сетку мимо Куртуа.

Экс-полузащитник «Уфы» Александр Зинченко вышел в стартовом составе «горожан», но на 87-й минуте был заменен на Данилу.

После этого матча «МанСити» лидирует в таблице с 78 очками, а «Челси» на 5-м месте — 53 очка.