Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Манчестер Сити Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 29-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над лондонским «Челси» — 1:0.

    Единственный мяч был забит на 46-й минуте. Серхио Агуэро после дальнего навеса выиграл борьбу у двух защитников, сбросил мяч на Давида Сильву, тот прострелил на Бернарду Силву, а бразилец послал мяч в сетку мимо Куртуа.

    Экс-полузащитник «Уфы» Александр Зинченко вышел в стартовом составе «горожан», но на 87-й минуте был заменен на Данилу.

    После этого матча «МанСити» лидирует в таблице с 78 очками, а «Челси» на 5-м месте — 53 очка.

    Чемпионат Англии. 29-й тур
    «Манчестер Сити» — «Челси» — 1:0 (0:0)
    Гол: Бернарду Силва, 46 .«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко (Данилу, 87), Гюндоган, Сильва (Фоден, 90+3), Де Брейне, Бернарду Силва, Агуэро (Габриэл Жезус, 85), Сане.«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Мозес, Дринкуотер, Фабрегас, Виллиан (Жиру, 78), Педро (Эмерсон, 82), Алонсо, Азар (Мората, 90).Предупреждения: Зинченко, 24. Гюндоган, 47. Рюдигер, 57.
    «Положение» и голы на «Этихаде»«Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 29-го тура АПЛ 4-го марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • АПЛ. «МанСити» одолел «Челси», «Ливерпуль» победил «Ньюкасл», «МЮ» в гостях у «Кристал Паласа»
  • Подробности матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу
    •
  • Вниз на лифте. «Ман Сити» приблизил «Арсенал» ко дну
  • Реакция СМИ после еще одного разгрома, который «Ман Сити» устроил «Арсеналу»
    •
  • 04/03
    • «Брайтон» нанес поражение «Арсеналу»
  • 03/03
    • «Ливерпуль» одержал победу над «Ньюкаслом»
  • 03/03
    • Дубль Сон Хын Мина принес «Тоттенхэму» победу над «Хаддерсфилдом»
  • 03/03
    • «Эвертон» уступил «Бернли» на выезде
  • 02/03
    • Гарри Кейн признан лучшим игроком года в Англии
  • 02/03
    • «Шахтер» арендовал форварда «Манчестер Сити»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?
    Подробный разбор
  • Интрига и эмоции вернулись в Примеру
  • Реакция прессы на матч «Лас-Пальмас» — «Барселона»
    •
  • Вниз на лифте. «Ман Сити» приблизил «Арсенал» ко дну
  • Реакция СМИ после еще одного разгрома, который «Ман Сити» устроил «Арсеналу»
    •
  • Без Неймара против «Реала»: не спешите хоронить ПСЖ
  • Какие шансы у ПСЖ пройти «Реал» без своей главной звезды?
    •
  • Фернандиньо, Ндиди, Матич. Топ-5 «опорников» АПЛ прямо сейчас
  • Лидер «МанСити», «разрушитель» «Лестера», боец из «Тоттенхэма»
    •
  • Как Гаттузо удалось реанимировать «Милан»
  • Какие причины прогресса и чего ожидать дальше?
    •
  • «Спартак» подал пример остальным клубам
  • Реакция СМИ на отмену кубкового матча между «Крыльями Советов» и «Спартаком»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Трактор» и «Нефтехимик» могут продолжить играть результативно
  • «Трактор» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 5 марта
  • 2,45
    •
  • ЦСКА одержит вторую уверенную победу над «Спартаком»
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 5 марта
  • 3,00
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 01:04
    • «Нант» упустил победу над «Марселем»
  • Примера. «Атлетико» уступил «Барселоне», «Реал» обыграл «Хетафе»
  • Подробности матчей 27-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 01:02
  • 00:50
    • «Валенсия» одержала победу над «Бетисом»
  • Заснеженное супердерби обернулось провалом
  • Реакция СМИ на центральный матч 21-го тура РФПЛ
    • 00:11
  • 22:58
    • Прядкин: Не в обиду «Спартаку», но «Локомотив» потерял два очка
  • 22:41
    • Галактионов: Почему игроки «Арсенала» не выбили мяч, где принципы fair play?
  • 22:21
    • «Реал Сосьедад» одержал домашнюю победу над «Алавесом»
  • 22:11
    • Самедов: Уже хотел побежать радоваться, но мяч выбили с ленточки
  • 21:50
    • «Бавария» разгромила «Фрайбург»
  • 21:31
    • «Монпелье» сыграл вничью с «Лионом»
  • АПЛ. «МанСити» одолел «Челси», «Ливерпуль» победил «Ньюкасл», «МЮ» в гостях у «Кристал Паласа»
  • Подробности матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу
    • Вчера в 21:27
  • РФПЛ. «Локо» разошелся миром со «Спартаком», ЦСКА победил «Урал», «Зенит» не справился с «Амкаром»
  • Обзор матчей 21-го тура российской футбольной Премьер-лиги
    • Вчера в 21:14
  • 20:59
    • Тульский «Арсенал» вырвал победу у «Ахмата»
  • 20:16
    • Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»
  • 19:34
    • «Штутгарт» одержал четвёртую подряд победу в Бундеслиге
  • 19:19
    • Рауш: Если бы я не ошибся, победили бы «Уфу»
  • 18:59
    • Семин: Ужасные поля могут помешать «Локомотиву» стать чемпионом
  • 18:57
    • Каррера не разочарован ничьей с «Локомотивом»
  • 18:50
    • «Кан» набрал три очка в матче со «Страсбуром»
  • 18:40
    • Геркус: Удачный результат, достойный матч со «Спартаком»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус