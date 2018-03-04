«Манчестер Сити» одержал победу над «Челси»

Единственный мяч был забит на 46-й минуте. Серхио Агуэро после дальнего навеса выиграл борьбу у двух защитников, сбросил мяч на Давида Сильву, тот прострелил на Бернарду Силву, а бразилец послал мяч в сетку мимо Куртуа.
Экс-полузащитник «Уфы» Александр Зинченко вышел в стартовом составе «горожан», но на 87-й минуте был заменен на Данилу.
После этого матча «МанСити» лидирует в таблице с 78 очками, а «Челси» на 5-м месте — 53 очка.
Чемпионат Англии. 29-й тур
«Манчестер Сити» — «Челси» — 1:0 (0:0)
Гол: Бернарду Силва, 46 .«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко (Данилу, 87), Гюндоган, Сильва (Фоден, 90+3), Де Брейне, Бернарду Силва, Агуэро (Габриэл Жезус, 85), Сане.«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Мозес, Дринкуотер, Фабрегас, Виллиан (Жиру, 78), Педро (Эмерсон, 82), Алонсо, Азар (Мората, 90).Предупреждения: Зинченко, 24. Гюндоган, 47. Рюдигер, 57.