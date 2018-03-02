«Мидлсбро» — «Лидс». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Мидлсбро»: Даррен Рэндольф, G.Friend, D.Ayala, R.Shotton, Ben Gibson, G.Leadbitter, Джонатан Хаусон, Мухамед Бешич, Patrick Bamford, Стюарт Даунинг, Адама Траоре.
«Лидс»: Felix Wiedwald, Liam Cooper, Вурнон Анита, Понтус Янссон, Гаэтано Берарди, Ezgjan Alioski, Юнан О'Кейн, Стюарт Даллас, Samuel Saiz, Кевин Филлипс, Pierre-Michel Lasogga.
Предыдущий матч соперников: «Лидс» — «Мидлсбро» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Мидлсбро» со счетом 3:0.