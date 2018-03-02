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    «Мидлсбро» — «Лидс». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Мидлсбро — Лидс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (02.03.2018)

    Футбол Англии Мидлсбро
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    •  Мидлсбро — Лидс22:45
    В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Мидлсбро» — «Лидс».

    Составы команд:

    «Мидлсбро»: Даррен Рэндольф, G.Friend, D.Ayala, R.Shotton, Ben Gibson, G.Leadbitter, Джонатан Хаусон, Мухамед Бешич, Patrick Bamford, Стюарт Даунинг, Адама Траоре.

    «Лидс»: Felix Wiedwald, Liam Cooper, Вурнон Анита, Понтус Янссон, Гаэтано Берарди, Ezgjan Alioski, Юнан О'Кейн, Стюарт Даллас, Samuel Saiz, Кевин Филлипс, Pierre-Michel Lasogga.

    Предыдущий матч соперников: «Лидс» — «Мидлсбро» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Мидлсбро» со счетом 3:0.

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