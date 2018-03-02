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    «МанСити» второй раз за пять дней разгромил «Арсенал»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги.

    Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Лерою Сане удался отличный проход по флангу, он прострелил на Бернарду Силву, тот обработал мяч и нанёс удар по дуге в левый верхний угол.

    На 28-й минуте Сане обыграл двух соперников у штрафной, покатил мяч на Агуэро, тот выполнил передачу на Сильву, а Давид ушёл от Бельерина и пробил в правый угол мимо Чеха.

    На 33-й минуте Агуэро прошёл к штрафной, прострелил на Де Брёйне, тот покатил мяч на Уолкера, он выкатил снаряд на Лероя Зане, а тот буквально затолкал мяч в сетку мимо Чеха.

    На 52-й минуте в ворота «Сити» был назначен пенальти за фол на Мхитаряне. Но Пьер-Эмерик Обамейянг с «точки» не сумел переиграть Эдинсона.

    После этого матча «Манчестер Сити» с 78 очками возглавляет таблицу, а «Арсенал» на 6-м месте — 45 очков.

    Напомним, в минувшее воскресенье, 25 февраля, «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в финале Кубка английской лиги так же со счётом 3:0.

    Чемпионат Англии. 28-й тур
    «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 0:3 (0:3)
    Голы: Бернарду Силва, 15 (0:1). Сильва, 28 (0:2). Сане, 33 (0:3). Нереализованный пенальти: Обамеянг (Арсенал), 53 (вратарь)«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Колашинац, Мхитарян, Рэмси, Джака, Езил, Уэлбек, Обамеянг.«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 72), Компани, Отаменди, Данилу, Де Брейне, Гюндоган, Сильва (Габриэл Жезус, 87), Бернарду Силва, Агуэро (Туре, 82), Сане.Предупреждения: Отаменди, 19. Колашинац, 32.
    Повторная разборка«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 28-го тура английской Премьер-лиги 1-го марта
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