«МанСити» второй раз за пять дней разгромил «Арсенал»

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от(0:3) в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Лерою Сане удался отличный проход по флангу, он прострелил на Бернарду Силву, тот обработал мяч и нанёс удар по дуге в левый верхний угол.

На 28-й минуте Сане обыграл двух соперников у штрафной, покатил мяч на Агуэро, тот выполнил передачу на Сильву, а Давид ушёл от Бельерина и пробил в правый угол мимо Чеха.

На 33-й минуте Агуэро прошёл к штрафной, прострелил на Де Брёйне, тот покатил мяч на Уолкера, он выкатил снаряд на Лероя Зане, а тот буквально затолкал мяч в сетку мимо Чеха.

На 52-й минуте в ворота «Сити» был назначен пенальти за фол на Мхитаряне. Но Пьер-Эмерик Обамейянг с «точки» не сумел переиграть Эдинсона.

После этого матча «Манчестер Сити» с 78 очками возглавляет таблицу, а «Арсенал» на 6-м месте — 45 очков.

Напомним, в минувшее воскресенье, 25 февраля, «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в финале Кубка английской лиги так же со счётом 3:0.