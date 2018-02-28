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    Шашков гарантировал проведение матча со «Спартаком»

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    Виталий Шашков
    На фото:Виталий Шашков
    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что четвертьфинальный матч Кубка России со «Спартаком» состоится, несмотря на холодную погоду.

    «На предматчевом совещании принято решение о том, что игра состоится. Я это гарантирую.

    Отмена игры при температуре -15 градусов и отказе одной из команд? Это есть в рекомендации ФИФА, но все будет определяться на месте.

    Понятно, что все здравые люди, и, если будет угроза здоровью футболистов, игра не состоится. Совещание прошло, кассы открыты, билеты продаются.

    Комиссия примет решение о проведении матча "Крылья Советов" – "Спартак" за час до игры

    Для болельщиков проход будет открыт за час до игры. Трибуны вычищены, песком посыпаны, на поле делают разметку», — цитирует Шашкова «Спорт FM».

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