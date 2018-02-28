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    Комиссия примет решение о проведении матча «Крылья Советов» – «Спартак» за час до игры

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    Возможность проведения матча 1/4 финала Кубка России определит специальная комиссия
    На фото:Возможность проведения матча 1/4 финала Кубка России определит специальная комиссия
    Возможность проведения матча 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» определит специальная комиссия с участием представителей команд, комиссара матча, а также резервного судьи, сообщает пресс-служба самарского клуба.

    «Окончательное решение по проведению матча будет принято примерно за час до игры, когда произойдут замеры температуры у поля в чаше стадиона. Специальная комиссия с участием представителей команд, комиссара матча, а также резервного судьи определит температуру у поля и возможность проведения матча.

    В связи с погодными условиями для болельщиков в точках питания будет организован бесплатный горячий чай», – говорится в сообщении.

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