Комиссия примет решение о проведении матча «Крылья Советов» – «Спартак» за час до игры

Возможность проведения матча 1/4 финала Кубка Россииопределит специальная комиссия с участием представителей команд, комиссара матча, а также резервного судьи, сообщает пресс-служба самарского клуба.

«Окончательное решение по проведению матча будет принято примерно за час до игры, когда произойдут замеры температуры у поля в чаше стадиона. Специальная комиссия с участием представителей команд, комиссара матча, а также резервного судьи определит температуру у поля и возможность проведения матча.

В связи с погодными условиями для болельщиков в точках питания будет организован бесплатный горячий чай», – говорится в сообщении.

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Встреча запланирована на 28 февраля и может пройти при температуре в минус 15 градусов, начало — в 17:30 мск.