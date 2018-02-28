Комиссия примет решение о проведении матча «Крылья Советов» – «Спартак» за час до игры

«Окончательное решение по проведению матча будет принято примерно за час до игры, когда произойдут замеры температуры у поля в чаше стадиона. Специальная комиссия с участием представителей команд, комиссара матча, а также резервного судьи определит температуру у поля и возможность проведения матча.
В связи с погодными условиями для болельщиков в точках питания будет организован бесплатный горячий чай», – говорится в сообщении.
Адриано: В Самаре очень холодно, но меня это не смущает, я «стронг»
Встреча запланирована на 28 февраля и может пройти при температуре в минус 15 градусов, начало — в 17:30 мск.
Окончательное решение о проведении матча "Крылья Советов" — "Спартак" будет принято за час до начала игры— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 28 февраля 2018 г.