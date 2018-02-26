Трансферный дайджест. 20-26 февраля

Малком

«Бордо», полузащитник, 21 год

«Бавария» провела секретную встречу с агентами Малкома, 21-летнего лидера сегодняшнего «Бордо», сообщает Bild.

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По данным источника, встреча состоялась несколько недель назад. Стороны в общих чертах обсудили будущий контракт Малкома с «Баварией», который будет рассчитан на пять лет.

Проблемой является позиция французского клуба, который хочет за своего форварда 60 миллионов евро. Сообщается, что клубы еще не вели переговоров, но вот-вот сделают это.

Ранее, напомним, Малкома торговал «Тоттенхэм», однако договориться с «жирондинцами» «шпоры» не смогли.

Контракт Малкома с «Бордо» истекает в 2021 году, но, по словам игрока, его обещали отпустить в другой клуб уже следующим летом. «Я говорил, что хотел уйти зимой ради нового вызова. Но помню, что "Бордо" многое сделал для меня. И они дали мне слово, что позволят продолжить поиски нового клуба. Следующие 3-4 месяца будут очень важными. "Бордо" пообещал, что отпустит меня летом в клуб, который я выберу», — сказал бразилец в недавнем интервью UOL.

Наш прогноз: «Бордо».

Стефан де Врей

«Лацио», защитник, 26 лет

Защитник Стефан де Врей, похоже, уже совсем скоро покинет «Лацио».

По словам спортивного директора римского клуба Игли Таре, переговоры с 26-летним голландцем по новому контракту приостановлены (срок действующего соглашения истекает по окончании сезона), поскольку агенты защитника «поступали нечестно» и «играли в мелкие игры».

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«Это решение было принято после долгих попыток достичь соглашения, потому что другая сторона пыталась действовать нечестно», — заявил Таре. «Мы провели вместе три с половиной восхитительных года, мы много побеждали, и, надеюсь, продолжим побеждать до конца этого сезона, после чего де Врей покинет клуб. Нам хватает исполнителей, "Лацио" продолжит свое существование и после ухода де Врея. Клуб вырос за последние годы, и я надеюсь, что он стал привлекательным местом для прихода игроков, а не перевалочным пунктом. Мы работаем вместе и планируем построить еще более светлое будущее».

Любопытно, что сам де Врей «сожалеет» о таком исходе и уверяет, что уход из римского клуба станет для него «болезненным». «Это был очень тяжелый период, полный спекуляций по поводу моего будущего, и это привело к развязке, которой никто не желал. К сожалению, мы не смогли прийти к устраивающему все стороны соглашению по различным причинам. Я понимаю разочарование фанов "Лацио", мне больно уходить именно так. Несмотря на то, что я счастлив и чувствую себя в Риме как дома, иногда нужно выходить из своей зоны комфорта, чтобы достичь желаемого», — написал Де Врей на своей странице в Instagram.

Итальянские СМИ утверждают, что де Врей уже подписал контракт с миланским «Интером». Соглашение рассчитано на пять лет, а зарплата игрока составит 4,2 миллиона евро в год, пишет Gazzetta dello Sport.

В январе голландец получил более выгодное в финансовом плане предложение от «Зенита», однако ответил отказом, добавляет Fantagazzetta.

Наш прогноз: «Интер».

Абдулай Дукуре

«Уотфорд», полузащитник, 25 лет

Полузащитник «Уотфорда» Абдулай Дукуре рассказал об интересе к его скромной персоне со стороны топ-клубов.

«Интерес этих клубов — "Арсенала", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" – правда. Но сейчас я играю за "Уотфорд". Моя цель – хорошо закончить этот сезон, чтобы закрепиться в Премьер-лиге. После, если мы с клубом решим, что мне нужно сделать следующий шаг, тогда все и будем согласовывать. Но сейчас я сосредоточен на "Уотфорде". И точка», – сказал Дукуре в эфире Telefoot.

По информации британских СМИ, «Ливерпуль» рассматривает Дукуре в качестве замены Эмре Джану, если тот отправится в Серию А, а «Тоттенхэм» — Муссе Дембеле.

Наш прогноз: «Уотфорд».

Мауро Сарате

Без клуба, нападающий, 30 лет

Форвард «Уотфорда» Мауро Сарате, выступающий за «Велес Сарсфилд» на правах аренды, заявил о желании вернуться в «Лацио», цвета которого защищал с 2008 по 2011 год и в сезоне-2012/13.

По его словам, он желает вернуться к Рим, однако договориться о трансфере будет непросто из-за натянутых отношений с президентом клуба Клаудио Лотито.

«Хотел бы вернуться в "Лацио", даже если бы ситуация была очень сложной. Очень часто говорил по этому поводу с Симоне Индзаги, ведь мы с ним играли в свое время. Обсуждали подобную возможность, и я несколько раз говорил ему, чтобы он меня вернул», — цитирует Сарате Goal.com. «Однако вернуться в римский клуб будет непросто из-за того, как я уходил. Президенту Клаудио Лотито не понравился мой уход, однако если возможность возвращения будет, то я все для этого сделаю».

После ухода из «Лацио» Сарате выступал за «Велес Сарсфилд», «Вест Хэм», «КПР», «Уотфорд», «Фиорентину» и «Аль-Наср».

Наш прогноз: «Лацио».

Жоржиньо Фрелло

«Наполи», полузащитник, 26 лет

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо привлек внимание «Ливерпуля» и станет главной трансферной целью «красных» по окончании текущего сезона, утверждает The Times.

По данным издания, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп сообщил руководству, что хотел бы усилить три позиции. Помимо полузащитника «РБ Лейпциг» Наби Кейта, чей трансфер уже согласован, немецкий специалист хочет заполучить нового вратаря, опорного полузащитника, а также найти замену Филиппе Коутиньо, ушедшему в «Барселону» в зимнее трансферное окно.

Новым голкипером «Ливерпуля» может стать бразилец Алиссон, выступающий за «Рому». Ранее сообщалось, что клубы уже начали переговоры по летнему переходу, сумма которого оценивается может составить от 60 до 90 миллионов фунтов.

На усиление позиции номера 6 рассматривается Жоржиньо — бразильский итальянец является одним из ключевых игроков «Наполи», который по-прежнему бодается с «Ювентусом» за победу в Серии А.

Ранее сообщалось об интересе к Жоржиньо со стороны «Манчестер Юнайтед», однако дальше разговоров тогда так и не дошло.

Наш прогноз: «Наполи».

Рафинья Алькантара

«Барселона», полузащитник, 25 лет

Бразильский полузащитник Рафинья хочет остаться в «Интере» и не собирается возвращаться в «Барселону», которой принадлежит его контракт.

В январе 25-летний футболист перебрался в Италию на правах аренды с правом выкупа за 35 миллионов евро.

«Естественно, я хочу, чтобы "Интер" выкупил мой контракт», — сказал Алькантара La Gazzetta dello Sport. «Я приехал сюда не для того, чтобы набрать форму, а затем вернуться в "Барселону". Хотелось бы остаться в миланской команде, но все зависит от позиции руководства клуба.

Месси, Суарес и остальные игроки сказали мне, что я ухожу в большой клуб мирового уровня с великой историей. Я уже впечатлился пустым "Сан Сиро", но с фанатами на трибунах это просто уникальный стадион. Я не чувствую давления, здесь меня встретили хорошо. У нас есть все, чтобы завоевать место в Лиге чемпионов».

В составе новой команды Рафинья провел 4 матча и сделал 1 результативную передачу.

Если Рафинья станет игроком «нерадзурри», его зарплата составит 3 миллиона евро в год.

Наш прогноз: «Интер».

Антони Марсьяль

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 22 года

«Манчестер Юнайтед» «заморозил» переговоры по новому контракту Антони Марсьяля. Стороны провели одну встречу в прошлом месяце, после чего в «МЮ» больше не занимались этим вопросом, сообщает RMC Sport.

По информации источника, Марсьяль недоволен таким отношением со стороны клуба. Француз считает, что своими выступлениями в текущем сезоне заслужил большего, и готов рассматривать другие варианты.

После перехода атакующего полузащитника Алексиса Санчеса Марсьяль отказался от покупки дома, который ранее присмотрел в Манчестере, отмечает источник.

За 22-летним французом следят «Тоттенхэм», «Интер» и «Реал». Все три претендента готовы сделать предложение «МЮ» летом, если ситуацию к тому времени не изменится.

Контракт, связывающий футболиста с английским клубом, рассчитан до лета 2019 года, при этом в соглашении предусмотрена опция продления еще на сезон.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

Аарон Рэмзи

«Арсенал», полузащитник, 27 лет

В «Арсенале» опасаются, что полузащитник Аарон Рэмзи затребует от клуба новый контракт с существенным увеличением оклада, сообщает The Times.

По информации издания, «канониры» не хотят, чтобы валлиец последовал примеру чилийца Алексиса Санчеса и полузащитника Месута Озила, поставив клуб в непростое положение. «Арсенал» пытается учесть ошибки прошлого и не повторить ситуацию, при которой Санчес и Озил, договор которых с клубом истекал через полгода, требовали большие деньги ради продления контрактов. В конечном итоге лондонцы переподписали немца, но расстались с чилийцем, обменяв его на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

Еще один игрок, соглашение которого с Арсеналом подходит к концу, — Джек Уилшир. В середине февраля сообщалось, что хавбек близок к продлению договора с клубом на условиях «канониров» — с понижением оклада.

Рэмзи по условиям действующего контракта зарабатывает 110 тысяч фунтов в неделю. По информации The Times, валлиец хочет получать наравне с прибывшими в клуб зимой Мхитаряном и форвардом Пьер-Эмериком Обамеянгом — около 170 тысяч фунтов в неделю.

Наш прогноз: «Арсенал».

Диего Кавальери

«Флуминенсе», вратарь, 35 лет

«Кристал Пэлас» просматривает опытного бразильского вратаря Диего Кавальери.

35-летний голкипер тренируется с «орлами» уже две недели. В клубе рассчитывают подписать с ним контракт.

«Диего тренируется уже больше недели, и он очень хорош. Мы пригласили его на просмотр после того, как он остался без клуба в Бразилии. Надеюсь, что мы договоримся», — прокомментировал ситуацию Рой Ходжсон. «Даг Фридман и Стив Пэриш работают над соглашением хотя бы до конца сезона. Переговоры на продвинутой стадии».

Кавальери в 2008-10 годах пребывал на контракте в «Ливерпуле», но провел за «красных» всего 10 матчей во всех турнирах.

Если Кавальери подпишет контракт с «Пэлас», ему придется конкурировать с Уэйном Хенесси и Хулианом Сперони. Последнему, напомним, уже исполнилось 38 лет.

Наш прогноз: ЦСКА.