«Монако» упустил победу над «Тулузой»

В матче 27-го тура французской Лиги 1на своем поле сыграла вничью с— 3:3.

В составе гостей дублем отметился Маркуш Лопеш, еще один гол на счету Стевана Йоветича. У хозяев точными ударами отметились Ибраим Сангаре, Энди Делор и Яя Саного.

К 72-й минуте «Монако» вел со счетом 3:1, но в промежуток с 78-й по 87-ю минуту «Тулуза» забила два мяча.

Для хозяев поля эта ничья стала второй подряд. Гости, в свою очередь, прервали трехматчевую победную серию.

«Монако» (57 очков) занимает второе место в таблице, «Тулуза» (28) — 16-е.