«Монако» упустил победу над «Тулузой»

В составе гостей дублем отметился Маркуш Лопеш, еще один гол на счету Стевана Йоветича. У хозяев точными ударами отметились Ибраим Сангаре, Энди Делор и Яя Саного.
К 72-й минуте «Монако» вел со счетом 3:1, но в промежуток с 78-й по 87-ю минуту «Тулуза» забила два мяча.
Для хозяев поля эта ничья стала второй подряд. Гости, в свою очередь, прервали трехматчевую победную серию.
«Монако» (57 очков) занимает второе место в таблице, «Тулуза» (28) — 16-е.
Чемпионат Франции. 27-й тур
«Тулуза» — «Монако» — 3:3 (1:1)
Голы: Маркуш Лопеш, 8 (0:1). Сангаре, 24 (1:1). Маркуш Лопеш, 47 (1:2). Йоветич, 72 (1:3). Делор, 78 — с пенальти (2:3). Саного, 87 (3:3).«Тулуза»: Лафон, Яго, Силла (Блен, 63), Мубандже, Диоп, Аду, Каюзак, Имбула (Жан, 79), Сангаре, Саного, Мубеле (Делор, 63).«Монако»: Субашич, Раджи, Глик, Сидибе, Фабинью, Жемерсон, Жоау Моутинью, Тилеманс (Геззаль, 46), Маркуш Лопеш (Диакаби, 89), Лемар, Кейта (Йоветич, 42).Предупреждения: Лемар, 83. Делор, 85. Фабинью, 90+1. Йоветич, 90+2.