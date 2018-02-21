Гол Дзагоева вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы

Единственный мяч был забит в добавленное к первому тайму время. Кучаев на левом фланге получил мяч и выполнил мягкую передачу на линию вратарской, откуда Алан Дзагоев в касание переправил мяч в сетку.
Отметим, что голевая комбинация армейцев началась с игры рукой Марио Фернандеса.
В первом тайме в составе красно-синих произошла вынужденная замена: вместо Виктора Васина на поле вышел Кирилл Набабкин.
Первая встреча закончилась со счетом 0:0. По сумме двух матчей ЦСКА вышел в следующий раунд соревнований.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.
Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
ЦСКА (Россия) – «Црвена Звезда» – 1:0 (1:0)
Гол: Дзагоев, 45+1.ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин (Набабкин, 26), Игнашевич, Мариу Фернандес, Натхо, Витинью (Миланов, 77), Дзагоев, Кучаев, Вернблум, Муса.«Црвена Звезда»: Борян, Стойкович, Ле Таллек, Савич, Родич, Бен Набуан, Дональд (Срнич, 78), Йовичич (Рачич, 88), Крстичич, Радоньич (Аджич, 88), Пешич.Предупреждения: Ле Таллек, 49. Вернблум, 51. Березуцкий, 66. Стойкович, 68. Кучаев, 83.