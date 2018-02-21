Гол Дзагоева вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы

Московскийодержал домашнюю победу над сербской(1:0) в ответном матче 1/1 финала Лиги Европы.

Единственный мяч был забит в добавленное к первому тайму время. Кучаев на левом фланге получил мяч и выполнил мягкую передачу на линию вратарской, откуда Алан Дзагоев в касание переправил мяч в сетку.

Отметим, что голевая комбинация армейцев началась с игры рукой Марио Фернандеса.

В первом тайме в составе красно-синих произошла вынужденная замена: вместо Виктора Васина на поле вышел Кирилл Набабкин.

Первая встреча закончилась со счетом 0:0. По сумме двух матчей ЦСКА вышел в следующий раунд соревнований.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.