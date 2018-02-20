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    «МанСити» впадает в зависимость от де Брейне

    Реакция прессы на матч «Уиган» — «Манчестер Сити»

    Кубок Англии Футбол Англии Уиган Манчестер Сити
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    Без де Брейне «Сити» не похож на себя
    Без де Брейне «Сити» не похож на себя
    Накануне «Уиган» сенсационно обыграл «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Англии (1:0). Вместе с другими медиа разбираемся, как эта сенсация могла произойти.

    Конец надеждам на квадрупл

    Казалось, что в этом сезоне «Манчестер Сити» способен осуществить доселе невозможное в английском футболе. С учетом того, что чемпионский титул уже по сути в кармане у подопечных Пепа Гвардиолы, а в Кубке Лиги команду уже через неделю ожидает финал против «Арсенала», манкунианцы вполне могли рассчитывать на квадрупл — завоевание четырех трофеев за один сезон. Для этого, правда, было необходимо также выиграть Лигу чемпионов и Кубок Англии, но теперь этому не суждено произойти, и в лучшем случае «Горожане» могут сделать требл, взяв три трофея.

    «Уилл Григг в огне (припев, ставшей знаменитой благодаря болельщикам сборной Северной Ирландии на Евро-2016, песне, которая посвящена ее нападающему, выступающему за "Уиган" — прим. LiveSport.Ru)! Теперь сгорели и надежды "Манчестер Сити" на беспрецедентный квадрупл. Это был самый невероятный матч Кубка Англии, где было столь много потрясающих инцидентов скандального и яростного характера, что от исступления все пришло в хаос», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Бёрт.

    «Все вышло из-под контроля еще в перерыве, когда Гвардиола сцепился с менеджером хозяев Полом Куком. Затем, уде после финального свистка на поле вырвались фанаты "Латикс", а Серхио Агуэро ввязался в стычку с одними из них; те также разорвали плакаты. Казалось, что инцидент с участием наставников, который возник после удаления защитника гостей Фабиана Делфа, затмил все, но это произошло до того, как своим победным голом в игру вмешался Уилл Григг».


    Скромные кадры «Уигана» сдюжили против монстра

    Любопытно, что это уже третий скальп «Уигана» в матчах Кубка Англии текущего сезона, снятых с представителей Премьер-лиги после «Борнмута» и «Вест Хэма». Более того, клуб, выступающий в третьем по рангу дивизионе страны Лиге 1, уже в третий раз за последние пять лет преподносит сенсацию в старейшем турнире мира, когда противостоит «Горожанам». Сперва «Латикс» сенсационно оставили их не у дел в финале Кубка Англии-2013, а затем проделали это же в четвертьфинале турнира годом спустя.

    «И хотя подопечные Кука — не совсем та разновидность водопроводчиков и водителей автобусов, которая ассоциируется с наиболее шокирующими кубковыми сенсациями, они также вовсе не тот коллектив, где есть знаменитости. Чи Данкли, который еще три года назад выступал за аматоров из "Киддерминстер Харриерз", был непроходим в центре обороны рядом с Дэном Бёрном, подписанным в "Фулхэме" бесплатно», — пишет в материале на ESPN Джонатан Смит.

    «Герой матча Уилл Григг хорошо известен за посвященную ему песню, но в составе Северной Ирландии он забил лишь один мяч и провел только один сезон во втором по рангу дивизионе — Чемпионшипе (остальные — в низших — прим. LiveSport.Ru). Полузащитнику Нику Пауэллу сулили возвращение в АПЛ, но сумел отыграть только три поединка в основе за "МЮ" четыре года назад. Тем не менее, каким-то образом "Уигану" удалось шокировать соперника под руководством Гвардиолы, что, как многие решили, переписало правила о том, как играть в футбол в Англии».

    «Манчестер Сити» проиграл «Уигану» и вылетел из Кубка Англии «Горожане» проиграли в 1/8 финала Кубка Англии

    «Сити» все больще зависит от де Брейне

    На первый взгляд, «Манчестер Сити» серьезно отнесся к сопернику, ведь на поле с первых минут вышли почти все основные исполнители, за исключением правого защитника Кайла Уокера и плеймейкера Кевина де Брейне. Однако именно отсутствие бельгийца негативно сказалось на действиях манкунианцев, пусть те и остались в меньшистве в самом конце первого тайма. Стоило ему появиться на замену по истечении 65 минуты игры, как их атаки стали куда более острыми.

    «Было заметно, как быстро его партнеры по команде начали искать его на поле, а хозяева внезапно оказались в осаде, хотя и имели численное большинство. Даже вдесятером "Сити" все больше стал походить на себя, но поскольку слишком многие его игроки отправились вперед, Григгу удалось результативно завершить классическую контратаку. Будучи так же хороши, как и де Брейне последние полчаса игры, теперь "Горожане" будут до конца сезона задаваться вопросом, смогли бы они выиграть, начни он матч в основе», — отмечает на страницах The Guardian Пол Уилсон.

    «Никому не нравиться называться командой одного игрока, и "Сити" — точно не такой коллектив, однако ему теперь, возможно, куда больше приходится зависеть от бельгийца, чем его футболистам могло казаться. Манкунианцам следовало знать лучше других, что "Уиган" нельзя недооценивать, иначе происходит то, о чем пели фанаты хозяев во втором тайме: "Мы испортили ваш сезон!". По правде говоря, вместо слова "испортили" там использовалось нелитературное слово».

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