«Манчестер Сити» проиграл «Уигану» и вылетел из Кубка Англии

Гол на 79-й минуте забил Уилл Григг. Весь второй тайм «Манчестер Сити» играл в меньшинстве — на 45-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Фабиан Делф.
«Уиган» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, где встретится с «Саутгемптоном».
Кубок Англии. 1/8 финала
«Уиган» — «Манчестер Сити» — 1:0 (0:0)
Гол: Григг, 79. «Манчестер Сити»: Браво, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Сильва (Де Брейне, 65), Фернандинью, Гюндоган, Делф, Агуэро, Сане (Уокер, 46), Бернарду Силва.Удаление: Делф (Манчестер Сити), 45+2. 19 февраля. Уиган. Стадион DW Stadium.