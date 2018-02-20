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    «Манчестер Сити» проиграл «Уигану» и вылетел из Кубка Англии

    Кубок Англии Футбол Англии Уиган Манчестер Сити
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лидер Премьер-лиги «Манчестер Сити» вылетел из национального Кубка. В 1/8 финала «горожане» сенсационно проиграли «Уигану» (0:1), который выступает в Первом дивизионе — третьей по силе лиге Англии.

    Гол на 79-й минуте забил Уилл Григг. Весь второй тайм «Манчестер Сити» играл в меньшинстве — на 45-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Фабиан Делф.

    «Уиган» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, где встретится с «Саутгемптоном».

    Кубок Англии. 1/8 финала
    «Уиган» — «Манчестер Сити» — 1:0 (0:0)
    Гол: Григг, 79. «Манчестер Сити»: Браво, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Сильва (Де Брейне, 65), Фернандинью, Гюндоган, Делф, Агуэро, Сане (Уокер, 46), Бернарду Силва.Удаление: Делф (Манчестер Сити), 45+2. 19 февраля. Уиган. Стадион DW Stadium.
    Педант Гвардиола найдет изъян«Уиган» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Англии 19 февраля
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