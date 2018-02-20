«Манчестер Сити» проиграл «Уигану» и вылетел из Кубка Англии

Лидер Премьер-лигивылетел из национального Кубка. В 1/8 финала «горожане» сенсационно проиграли(0:1), который выступает в Первом дивизионе — третьей по силе лиге Англии.

Гол на 79-й минуте забил Уилл Григг. Весь второй тайм «Манчестер Сити» играл в меньшинстве — на 45-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Фабиан Делф.

«Уиган» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, где встретится с «Саутгемптоном».