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    Хайнкес ждет от «Бешикташа» атакующего футбола

    Лига чемпионов Бавария Бешикташ
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    Юпп Хайнкес
    На фото:Юпп Хайнкес
    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Бешикташем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Слова Хайнкеса приводит официальный сайт УЕФА.

    «Стамбульский клуб умеет играть в футбол. Нет ничего удивительного, что эта команда дошла до этой стадии. В группе турки выиграли все три матча на выезде. Они не станут прятаться, они будут играть в атакующий футбол, если им позволить. "Бешикташ" будет искать свои шансы — мы должны быть готовы к этому», — сказал тренер «Баварии».

    «Надеюсь, моя команда покажет максимум, который необходим нам, чтобы сделать первый шаг на пути к четвертьфиналу», — резюмировал Хайнкес.

    Напомним, матч «Бавария» — «Бешикташ» состоится 20 февраля.

    Перед матчем ЛЧ «Бавария» вырвала победу у «Вольфсбурга» в Бундеслиге.

    Привезут ли голы «черные орлы»?«Бавария» — «Бешикташ». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 20 февраля
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