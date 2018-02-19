Хайнкес ждет от «Бешикташа» атакующего футбола

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча св 1/8 финала Лиги чемпионов.

Слова Хайнкеса приводит официальный сайт УЕФА.

«Стамбульский клуб умеет играть в футбол. Нет ничего удивительного, что эта команда дошла до этой стадии. В группе турки выиграли все три матча на выезде. Они не станут прятаться, они будут играть в атакующий футбол, если им позволить. "Бешикташ" будет искать свои шансы — мы должны быть готовы к этому», — сказал тренер «Баварии».

«Надеюсь, моя команда покажет максимум, который необходим нам, чтобы сделать первый шаг на пути к четвертьфиналу», — резюмировал Хайнкес.

Напомним, матч «Бавария» — «Бешикташ» состоится 20 февраля.

Перед матчем ЛЧ «Бавария» вырвала победу у «Вольфсбурга» в Бундеслиге.