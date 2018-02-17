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    «Бавария» вырвала победу у «Вольфсбурга»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над «Вольсфбургом» (2:1) в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.

    Хозяева открыли счет на 8-й минуте. Разыграли штрафной удар на левом фланге хозяева поля, Малли выполнил подачу на дальнюю штангу, где Даниэль Дидави выиграл верх и точно пробил головой в ближний угол.

    На 54-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Вольфсбурга» — Штеффен сбил Толиссо в собственной штрафной. Однако Арьен Роббен не сумел переиграть голкипера с «точки».

    На 65-й минуте счет сравнялся. Роббен набрал ход на правом фланге, ушел от своего оппонента и выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда точно пробил головой Сандро Вагнер.

    В компенсированное время в ворота «волков» был назначен еще один пенальти, за фол против Роббена. Роберт Левандовский реализовал одиннадцатиметровый и принес победу своей команде.

    После этого матча «Бавария» с 59 очками лидирует в таблице, а «Вольфсбург» на 13-м месте — 28 очков.

    Другие результаты

    «Кёльн» – «Ганновер-96» 1:1
    «Фрайбург» – «Вердер» 1:0
    «Гамбург» – «Байер» 1:2

    Наглость и наказание«Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Германии по футболу 17 февраля
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