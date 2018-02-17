«Бавария» вырвала победу у «Вольфсбурга»

Хозяева открыли счет на 8-й минуте. Разыграли штрафной удар на левом фланге хозяева поля, Малли выполнил подачу на дальнюю штангу, где Даниэль Дидави выиграл верх и точно пробил головой в ближний угол.
На 54-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Вольфсбурга» — Штеффен сбил Толиссо в собственной штрафной. Однако Арьен Роббен не сумел переиграть голкипера с «точки».
На 65-й минуте счет сравнялся. Роббен набрал ход на правом фланге, ушел от своего оппонента и выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда точно пробил головой Сандро Вагнер.
В компенсированное время в ворота «волков» был назначен еще один пенальти, за фол против Роббена. Роберт Левандовский реализовал одиннадцатиметровый и принес победу своей команде.
После этого матча «Бавария» с 59 очками лидирует в таблице, а «Вольфсбург» на 13-м месте — 28 очков.
Другие результаты
«Кёльн» – «Ганновер-96» 1:1
«Фрайбург» – «Вердер» 1:0
«Гамбург» – «Байер» 1:2