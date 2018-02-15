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    «Селтик» — «Зенит»: матч Лиги Европы начнется в 23:05

    Прямая трансляция, время начала матча, онлайн, коэффициенты матча

    Лига Европы Футбол России Зенит Селтик
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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    В 23:05 в Глазго начнется первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» — «Зенит».

    В чемпионе Шотландии «Селтику» нет равных — 60 очков, отрыв от второго места — 8. Команда потерпела всего два поражения и пропустила 18 мячей в 26 играх, забив 54.

    «Селтик» — «Зенит»: прогноз на матч

    «Зенит» делит с московским «Спартаком» 2-3 места в чемпионате России. У команды 37 очков и лучший в лиге показатель пропущенных — 13 за 20 игр.

    За последние 10 матчей «Селтик» набрал 73% очков, забил 16 мячей и всего 8 пропустил. Команда набрала 15 желтых карточек и 0 красных.

    Чаще всего шотландцы забивали в отрезок 31-45 минут — 6 голов. Пропускают же равномерно по ходу игры.

    «Зенит», с учетом товарищеских игр, набрал в последние 10 матчей 76% очков. Было забито 23 мяча и только 7 пропущено. В этих встречах питерцы получили 7 желтых карточек и ни одной красной.

    Чаще всего «Зенит» забивает в середине первого тайма и в конце матча — по 6 голов. Как и шотландцы, для пропущенных голов «любимого» отрезка у команды нет.

    Прямую трансляцию матча смотрите на канале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 23:05. В интернете за ходом игры можно следить на LiveCup.Run: онлайн, пре-матч, коэффициенты букмекеров в режиме реального времени.

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