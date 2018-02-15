«Селтик» — «Зенит»: матч Лиги Европы начнется в 23:05

В 23:05 в Глазго начнется первый матч 1/16 финала Лиги Европы

В чемпионе Шотландии «Селтику» нет равных — 60 очков, отрыв от второго места — 8. Команда потерпела всего два поражения и пропустила 18 мячей в 26 играх, забив 54.

«Селтик» — «Зенит»: прогноз на матч

«Зенит» делит с московским «Спартаком» 2-3 места в чемпионате России. У команды 37 очков и лучший в лиге показатель пропущенных — 13 за 20 игр.

За последние 10 матчей «Селтик» набрал 73% очков, забил 16 мячей и всего 8 пропустил. Команда набрала 15 желтых карточек и 0 красных.

Чаще всего шотландцы забивали в отрезок 31-45 минут — 6 голов. Пропускают же равномерно по ходу игры.

«Зенит», с учетом товарищеских игр, набрал в последние 10 матчей 76% очков. Было забито 23 мяча и только 7 пропущено. В этих встречах питерцы получили 7 желтых карточек и ни одной красной.

Чаще всего «Зенит» забивает в середине первого тайма и в конце матча — по 6 голов. Как и шотландцы, для пропущенных голов «любимого» отрезка у команды нет.

Прямую трансляцию матча смотрите на канале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 23:05. В интернете за ходом игры можно следить на LiveCup.Run: онлайн, пре-матч, коэффициенты букмекеров в режиме реального времени.