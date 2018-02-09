Муравьев: У Сапеты в «Динамо» условия как в «Реале» и «Барселоне»

Генеральный директор «Динамо»рассказал о намерении клуба расторгнуть контракт с полузащитником

«Чтобы вы понимали: Сапета сегодня получает больше, чем получал Погребняк.

По новому контракту зарплата Сапеты стала в пять раз больше той, которая у него была по предыдущему соглашению с "Динамо".

Мы полгода пытались переподписать контракт с Сапетой, вернуться к разумным цифрам. Не удалось. Не остается ничего другого кроме как расстаться с ним.

Предложения от других клубов? Кто ему такие финансовые условия предложит? У него как в "Реале" и "Барселоне" условия», — приводит слова Муравьева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сапета провел 12 матчей в чемпионате России.