Комбаров выполнил норму по «привозам» на сборах, заявил Глушаков

Полузащитник «Спартака»прокомментировал ошибку защитника Дмитрия Комбарова в эпизоде с пропущенным голом в товарищеском матче с пражской(2:1).

«Хорошо, что выиграли. В предыдущих четырёх матчах нам это не удавалось. Надо было подойти к "Атлетику" в хорошем настроении. Нам есть над чем работать.

Ошибка Комбарова в пропущенном голе? Ну да, была, не спорю. Я всегда говорил, что лучше ошибки делать на сборах, а в сезоне не "привозить". Так что ничего страшного. Комбаров отстрелялся по "привозам".

Теперь летим в Москву готовиться в тех же климатических условиях, что будут при игре. Жаль, конечно, что первый матч не в гостях.

Можно было бы не улетать из Испании. Больше бы сил сохранили, но ничего не поделаешь. Зато встретим соперника полными трибунами», — передаёт слова Глушакова «Чемпионат».

«Спартак» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Атлетиком» на своём поле. Встреча в Москве пройдёт 15 февраля.