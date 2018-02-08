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    Комбаров выполнил норму по «привозам» на сборах, заявил Глушаков

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    Дмитрий Комбаров
    На фото:Дмитрий Комбаров
    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ошибку защитника Дмитрия Комбарова в эпизоде с пропущенным голом в товарищеском матче с пражской «Спартой» (2:1).

    «Хорошо, что выиграли. В предыдущих четырёх матчах нам это не удавалось. Надо было подойти к "Атлетику" в хорошем настроении. Нам есть над чем работать.

    Ошибка Комбарова в пропущенном голе? Ну да, была, не спорю. Я всегда говорил, что лучше ошибки делать на сборах, а в сезоне не "привозить". Так что ничего страшного. Комбаров отстрелялся по "привозам".

    Теперь летим в Москву готовиться в тех же климатических условиях, что будут при игре. Жаль, конечно, что первый матч не в гостях.

    Можно было бы не улетать из Испании. Больше бы сил сохранили, но ничего не поделаешь. Зато встретим соперника полными трибунами», — передаёт слова Глушакова «Чемпионат».

    «Спартак» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Атлетиком» на своём поле. Встреча в Москве пройдёт 15 февраля.

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