«Локомотив» сыграл вничью со шведским клубом

Московскийпровел контрольный матч на сборе в Испании. Соперником лидера РФПЛ был шведский

Товарищеская встреча завершилась вничью — 1:1. «Локомотив» пропустил уже на 2-й минуте, однако на 69-й минуте гол Джефферсона Фарфана с передачи Ари спас москвичей от поражения.

Концовка матча ознаменовалась стычкой после грубого фола на Ари.

«После перерыва появилась агрессия в каждом эпизоде. Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки», — отметил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, передает пресс-служба «железнодорожников».

Гилерме: Посмотрели много матчей «Ниццы», думаем о предстоящей встрече.

Следующий матч на сборе «Локомотив» проведет 9 февраля. «Железнодорожники» сыграют против норвежского «Стремсгодсета».