Дефур перенес операцию на колене

Полузащитникуспешно перенес операцию на колене.

«Все прошло хорошо», — сообщил в «Твиттере» журналист Кристоф Террье.

Ожидается, что бельгиец вернется в строй через пять месяцев и, скорее всего, не сможет помочь своей сборной на чемпионате мира в России.

👍🏽 Steven Defour underwent surgery on his knee injury. All went fine. Expected to be back in about 5 months. Long road, but he’s up for it. #twitterclarets (📸 Instagram Defour) pic.twitter.com/UXMmgHigZn — Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) 5 февраля 2018 г.

«Бернли» ушел от поражения в матче с «Манчестер Сити»

В текущем сезоне 29-летний Дефур провел в составе «Бернли» 24 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну передачу.