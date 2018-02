Дефур перенес операцию на колене

Полузащитникуспешно перенес операцию на колене.

«Все прошло хорошо», — сообщил в «Твиттере» журналист Кристоф Террье.

Ожидается, что бельгиец вернется в строй через пять месяцев и, скорее всего, не сможет помочь своей сборной на чемпионате мира в России.

👍🏽 Steven Defour underwent surgery on his knee injury. All went fine. Expected to be back in about 5 months. Long road, but he’s up for it. #twitterclarets (📸 Instagram Defour) pic.twitter.com/UXMmgHigZn