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    Дефур перенес операцию на колене

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    Стивен Дефур
    На фото:Стивен Дефур
    Полузащитник «Бернли» и сборной Бельгии Стивен Дефур успешно перенес операцию на колене.

    «Все прошло хорошо», — сообщил в «Твиттере» журналист Кристоф Террье.

    Ожидается, что бельгиец вернется в строй через пять месяцев и, скорее всего, не сможет помочь своей сборной на чемпионате мира в России.


    «Бернли» ушел от поражения в матче с «Манчестер Сити»

    В текущем сезоне 29-летний Дефур провел в составе «Бернли» 24 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну передачу.

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