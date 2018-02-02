ФИФА не планирует снимать с Платини дисквалификацию

ФИФА не отменит дисквалификацию экс-президента УЕФА, несмотря на то, что прокуратура Швейцарии сняла с француза все обвинения.

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Об этом говорится в заявлении ФИФА, которое приводит AFP.

«Платини был отстранен за нарушение кодекса этики ФИФА. Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение комитета ФИФА по этике, подтвердив обвинения, но сократил срок дисквалификации с шести до четырех лет. Для ФИФА и CAS всегда было очевидно, что Платини никогда не находился в Швейцарии под расследованием по уголовному делу. Состав уголовного преступления в швейцарском законодательстве отличается от факторов, принимаемых во внимание комитетом по этике», — отмечается в сообщении.

«Ни комитет ФИФА по этике, ни CAS никогда не рассматривали вопрос, совершил ли Платини уголовное преступление или нет. Решение CAS, что Платини совершил ряд нарушений кодекса этики было подтверждено Федеральным судом Швейцарии», — также говорится в заявлении ФИФА.

Платини выразил надежду, что ФИФА отменит отстранение от футбола

Напомним, в конце 2015 года Платини был отстранен от футбола по обвинению в незаконном получении от бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков.