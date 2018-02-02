Калинича исключили из состава сборной Хорватии на ЧМ-2018

Нападающийпокинул расположениена чемпионате мира-2018.

В хорватской сборной решили отказаться от услуг форварда из-за его нежелания выйти на замену в матче против Нигерии.

Об этом сообщил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, которого цитирует «Р-Спорт».

«Калинич действительно покинул расположение сборной. В матче против Нигерии он отказался выходить на замену. Такая ситуация произошла с ним уже во второй или третий раз. Видимо, он просто не готов играть на чемпионате мира», — сказал Далич.

Напомним, Хорватия обыграла Нигерию со счетом 2:0.