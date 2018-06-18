Нападающий сборной Хорватии может быть исключен из команды

Нападающий сборной Хорватииможет быть исключен из заявки команды на чемпионат мира, сообщает 24sata.

Причиной может послужить отказ форварда «Милана» выйти на замену в матче первого тура группового этапа против Нигерии (2:0).

Наставник сборной Хорватии Златко Далич планировал выпустить Калинича на последние пять минут игры вместо Марио Манджукича, но тот отказался выходить на поле, заявив о болях в спине.

В итоге на поле вышел полузащитник Марко Пьяца, а Калинич остался на скамейке запасных.

Пресс-конференция, на которой должно быть официально объявлено об отчислении Калинича, состоится вечером.