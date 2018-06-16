Сборная Хорватии обыграла Нигерию и возглавила группу D

Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Хорваты получили право на угловой, Модрич выполнил подачу на ближнюю штангу, где Ребич головой пробил в двльний угол.
Там Манджукич в прыжке подправил мяч у линии вратарской, а далее снаряд задел ногу нигерийского хавбека Одженекаро Этебо и оказался в углу ворот.
Удвоили свое преимущество хорваты на 70-й минуте. Виллиам Трост-Эконг нарушил правила против Мандужкича в штрафной и получил пенальти в свои ворота и жёлтую карточку.
Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Лука Модрич, пробивший впритирку со штангой.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Сборная Хорватии набрала 3 очка и возглавила группу D. Второе и третье у команд Аргентины и Исландии, сыгравших ранее вничью 1:1.
Во втором туре сборная Хорватии сыграет 21 июня в Нижнем Новогороде с Аргентиной, а команда Нигерии 22 июня встретится в Волгограде с Исландией.