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    Сборная Хорватии обыграла Нигерию и возглавила группу D

    Хорватия — Нигерия 2:0, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Хорватии Сборная Нигерии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Хорватии одержала победу над командой Нигерии (2:0) в матче 1-го тура группы D чемпионата мира по футболу, прошедшего в Калининграде.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
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    Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Хорваты получили право на угловой, Модрич выполнил подачу на ближнюю штангу, где Ребич головой пробил в двльний угол.

    Там Манджукич в прыжке подправил мяч у линии вратарской, а далее снаряд задел ногу нигерийского хавбека Одженекаро Этебо и оказался в углу ворот.

    Удвоили свое преимущество хорваты на 70-й минуте. Виллиам Трост-Эконг нарушил правила против Мандужкича в штрафной и получил пенальти в свои ворота и жёлтую карточку.

    Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Лука Модрич, пробивший впритирку со штангой.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Сборная Хорватии набрала 3 очка и возглавила группу D. Второе и третье у команд Аргентины и Исландии, сыгравших ранее вничью 1:1.

    Во втором туре сборная Хорватии сыграет 21 июня в Нижнем Новогороде с Аргентиной, а команда Нигерии 22 июня встретится в Волгограде с Исландией.

    ЧМ-2018. Группа D
    Хорватия – Нигерия – 2:0 (1:0)
    Голы: Этебо, 32 — в свои ворота (1:0). Модрич, 71 — с пенальти (2:0)Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Ребич (Ковачич, 78), Модрич, Ракитич, Крамарич (Брозович, 60), Перишич, Манджукич (Пьяца, 86)Нигерия: Узохо, Шеху, Трост-Эконг, Балогун, Идову, Моузес, Ндиди, Этебо, Оби Микел (Сими, 88), Ивоби (Муса, 62), Игало (Ихеаначо, 72)Предупреждения: Ракитич, 30. Трост-Эконг, 70. Брозович, 89
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