Сборная Хорватии обыграла Нигерию и возглавила группу D

одержала победу над(2:0) в матче 1-го тура группы D чемпионата мира по футболу, прошедшего в Калининграде.

Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Хорваты получили право на угловой, Модрич выполнил подачу на ближнюю штангу, где Ребич головой пробил в двльний угол.

Там Манджукич в прыжке подправил мяч у линии вратарской, а далее снаряд задел ногу нигерийского хавбека Одженекаро Этебо и оказался в углу ворот.

Удвоили свое преимущество хорваты на 70-й минуте. Виллиам Трост-Эконг нарушил правила против Мандужкича в штрафной и получил пенальти в свои ворота и жёлтую карточку.

Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Лука Модрич, пробивший впритирку со штангой.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Сборная Хорватии набрала 3 очка и возглавила группу D. Второе и третье у команд Аргентины и Исландии, сыгравших ранее вничью 1:1.

Во втором туре сборная Хорватии сыграет 21 июня в Нижнем Новогороде с Аргентиной, а команда Нигерии 22 июня встретится в Волгограде с Исландией.