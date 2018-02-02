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    Игнашевич: У Испании есть серьезный козырь

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    Защитник сборной России Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Испании в плей-офф ЧМ-2018.

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич
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    «Пике и Рамос — отличные защитники, одни из лучших в мире. У Уругвая есть два ярко выраженных атакующих игрока, Испания же сильна своей командной игрой. Угрозы можно ожидать не только от Диего Косты. У Испании есть три нападающих высокого уровня — это роскошь. Это, конечно, осложняет задачу. Ты приспособился к одному, выходит другой — тебе уже сложно. Это серьезный козырь», — цитирует Игнашевича «Чемпионат».

    «Возможно, Испания прошла групповой этап не очень ровно. Но играет в тот же футбол, что и в последние годы. Защитники высоко поджимают — это дает возможность контратакующей команде иметь какие-то варианты. Это один из минусов, постараемся этим воспользоваться», — подчеркнул российский защитник.

    «Мы постараемся использовать слабости испанцев, если они, конечно, есть. Наша задача — хорошо подготовиться и сыграть на максимуме своих возможностей. Испанцы играют высоко, оставляют у себя свободные зоны. Надеюсь, что не только марокканцам и иранцам удалось этим воспользоваться, но и у нас получится», — добавил Игнашевич.

    Напомним, матч Россия — Испания состоится 1 июля на стадионе «Лужники». 0

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