Андре Айю вернулся в «Суонси»

официально объявил о возвращении ганского нападающего, который выступал за клуб в сезоне-2015/16.

Валлийская команда приобрела футболиста у «Вест Хэм Юнайтед» за рекордную для себя сумму в 18 миллионов фунтов.

Нападающий подписал контракт на 3,5 года. За «лебедей» Айю будет выступать под номером 19.

Отметим, что игрок летом 2016 года перешёл из «Суонси» в «Вест Хэм» за 24 млн евро.

В нынешнем сезоне форвард провёл 18 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал две голевые передачи.

В «Суонси» выступает родной брат Андре — Джордан Айю.