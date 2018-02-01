Андре Айю вернулся в «Суонси»

Валлийская команда приобрела футболиста у «Вест Хэм Юнайтед» за рекордную для себя сумму в 18 миллионов фунтов.
Нападающий подписал контракт на 3,5 года. За «лебедей» Айю будет выступать под номером 19.
Отметим, что игрок летом 2016 года перешёл из «Суонси» в «Вест Хэм» за 24 млн евро.
В нынешнем сезоне форвард провёл 18 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал две голевые передачи.
В «Суонси» выступает родной брат Андре — Джордан Айю.
#AyewBack 😉🇬🇭 pic.twitter.com/8WSOY4pP9m— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 31 января 2018 г.