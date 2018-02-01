Идет Закрытие трансферного окна. Зима 2018
ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Андре Айю вернулся в «Суонси»

    Суонси Вест Хэм Англия. Премьер-лига Футбол Англии Трансферы Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Андре Айю
    На фото:Андре Айю
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Идет
    «Суонси Сити» официально объявил о возвращении ганского нападающего Андре Айю, который выступал за клуб в сезоне-2015/16.

    Валлийская команда приобрела футболиста у «Вест Хэм Юнайтед» за рекордную для себя сумму в 18 миллионов фунтов.

    Нападающий подписал контракт на 3,5 года. За «лебедей» Айю будет выступать под номером 19.

    Отметим, что игрок летом 2016 года перешёл из «Суонси» в «Вест Хэм» за 24 млн евро.

    В нынешнем сезоне форвард провёл 18 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал две голевые передачи.

    В «Суонси» выступает родной брат Андре — Джордан Айю.


    Бой интеллигентов на «Либерти»«Суонси» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 25-го тура английской Премьер-лиги 30 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Добро пожаловать в «Арсенал», Обамеянг
  • Реакция СМИ на матч «Суонси» — «Арсенал»
    •
  • АПЛ. «МанСити» обыграл «Вест Бромвич», «МЮ» уступил «Тоттенхэму», «Борнмут» разгромил «Челси»
  • Обзор матчей 25-го тура английской Премьер-лиги
    •
  • 01/02
    • «Тоттенхэм» в Лондоне обыграл «МЮ»
  • 01/02
    • «Челси» с крупным счетом проиграл «Борнмуту»
  • 01/02
    • «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич»
  • 31/01
    • Смолов: Продолжу играть в «Краснодаре», а летом буду ждать предложения
  • 31/01
    • Дортмундская «Боруссия» арендовала Батшуайи у «Челси»
  • 31/01
    • Смолов отказался переходить в «Суонси»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнира
    Подробный разбор
  • Что означает для «Челси» и «Арсенала» переход Жиру
  • Как понимать этот трансфер?
    •
  • Софьян Ханни. То, что доктор прописал
  • Все о потенциальном новичке московского «Спартака»
    •
  • Талантливый и трудолюбивый. «Спартаку» такой пригодится
  • Рассказываем о карьере бразильского защитника Лукаса Вериссимо
    •
  • «Барселона» вышла сухой из воды
  • Реакция прессы на матч «Барселона» — «Алавес»
    •
  • Трансферный дайджест. 23-29 января
  • За кем охотится «Реал», кто нужен «Тоттенхэму», продаст ли «Спартак» своего лидера и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Разогрев на Средиземном море. Команда Карпина обосновалась в Белеке
  • Рассказываем о том, как проходит подготовка «Ростова» ко второй части сезона
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Еще один шанс для Батшуайи
  • Прогнозы и ставки на футбол 31 января
  • 5,23
    •
  • Ждем первой победы Карпина
  • «Ростов» — «Дукла» Прага. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 1 февраля
  • 1,68
    •
    Футбол. Лента новостей
  • АПЛ. «МанСити» обыграл «Вест Бромвич», «МЮ» уступил «Тоттенхэму», «Борнмут» разгромил «Челси»
  • Обзор матчей 25-го тура английской Премьер-лиги
    • 02:08
  • 01:37
    • «Леганес» сыграл вничью с «Севильей» в Кубке Испании
  • 01:22
    • Дубль Фалькао вывел «Монако» в финал Кубка лиги
  • 01:14
    • «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич»
  • 00:55
    • «Тоттенхэм» в Лондоне обыграл «МЮ»
  • 00:50
    • «Челси» с крупным счетом проиграл «Борнмуту»
  • 00:44
    • «Милан» разошелся миром с «Лацио» в Кубке Италии
  • 23:59
    • «Леванте» арендовал нападающего «Рубина»
  • 23:47
    • Глушаков: Я катился под мяч, а соперник попал коленом
  • 22:54
    • Глушаков получил травму в матче с ЦСКА
  • 22:27
    • «Динамо» объявило о переходе Теттеха
  • 22:12
    • «Динамо» отзаявило Вандерсона
  • 22:00
    • Защитник «Арсенала» перешёл в «Сент-Этьен»
  • 21:52
    • «Тоттенхэм» объявил о трансфере Лукаса Моуры
  • 21:34
    • «Спартак» разошелся миром с софийским ЦСКА
  • 21:29
    • «Малага» подписала полузащитника «Рубина» Лестьенна
  • 21:14
    • Софьян Ханни стал игроком «Спартака»
  • 20:08
    • «Динамо» подписало контракт с хавбеком «Леха»
  • 20:02
    • Дортмундская «Боруссия» арендовала Батшуайи у «Челси»
  • 19:59
    • «Челси» объявил о трансфере Жиру
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус