«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Киран Триппьер, Ян Вертонген, Davinson Sanchez, Бэн Дэвис, Сон Хын Мин, Эрик Дайер, Mousa Dembele, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Гарри Кейн.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Antonio Valencia, Поль Погба, Алексис Санчес, Антони Марсьяль, Джесси Лингард, Nemanja Matic, Ромелу Лукаку.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2.