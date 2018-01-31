Идет Закрытие трансферного окна. Зима 2018
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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (31.01.2018)

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    •  Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Идет
    В 23:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

    Составы команд:

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Киран Триппьер, Ян Вертонген, Davinson Sanchez, Бэн Дэвис, Сон Хын Мин, Эрик Дайер, Mousa Dembele, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Гарри Кейн.

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Antonio Valencia, Поль Погба, Алексис Санчес, Антони Марсьяль, Джесси Лингард, Nemanja Matic, Ромелу Лукаку.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2.

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