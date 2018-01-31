Идет Закрытие трансферного окна. Зима 2018
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    Глушаков: Я катился под мяч, а соперник попал коленом

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    Денис Глушаков
    На фото:Денис Глушаков
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Идет
    Капитан «Спартака» Денис Глушаков, который получил травму в ходе матча с софийским ЦСКА (0:0), рассказал о своем состоянии.

    «Очень сильный ушиб попал в нерв. Защемило грушевидную мышцу. Соперник разыгрывал штрафной, я катился под мяч, а соперник делал рывок и попал мне коленом.

    Заменился, и через 15 минут плюс-минус отпустило. Хотя болит до сих пор и будет болеть ещё какое-то время. Если врачи сказали, что на восстановление уйдёт лишь пара дней, то надеюсь, что так и будет.

    На сборах играем на фоне нагрузок, и получаются вялые матчи, не такие интересные для фанатов.

    Дебют Максимовича? Это, скорее, вопрос к тренерам, но вроде всё хорошо, на ноль сыграли», — передаёт слова Глушакова «Чемпионат».

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