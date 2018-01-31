Глушаков: Я катился под мяч, а соперник попал коленом

Капитан «Спартака», который получил травму в ходе матча с софийским(0:0), рассказал о своем состоянии.

«Очень сильный ушиб попал в нерв. Защемило грушевидную мышцу. Соперник разыгрывал штрафной, я катился под мяч, а соперник делал рывок и попал мне коленом.

Заменился, и через 15 минут плюс-минус отпустило. Хотя болит до сих пор и будет болеть ещё какое-то время. Если врачи сказали, что на восстановление уйдёт лишь пара дней, то надеюсь, что так и будет.

На сборах играем на фоне нагрузок, и получаются вялые матчи, не такие интересные для фанатов.

Дебют Максимовича? Это, скорее, вопрос к тренерам, но вроде всё хорошо, на ноль сыграли», — передаёт слова Глушакова «Чемпионат».