Идет Закрытие трансферного окна. Зима 2018
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    «Амкар» сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в контрольном поединке

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    «Амкар» — «Црвена Звезда»
    На фото:«Амкар» — «Црвена Звезда»
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Идет
    «Амкар» в рамках зимнего сбора в турецком Белеке сыграл вничью с «Црвеной Звездой» со счетом 1:1 (1:1).

    У пермяков отличился на 33-й минуте Филипп Будковский, в составе сербов забитым мячом отметился Милан Родич (30).

    Следующая контрольная игра у «Амкара» против московского «Динамо» 7 февраля.

    «Црвена Звезда» является соперником ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы. Матчи между сербским клубом и московскими армейцами пройдут 13 февраля в Белграде и 21 февраля в Москве.

    Товарищеские матчи
    «Амкар» — «Црвена Звезда» — 1:1 (1:1)
    Голы: Родич, 30 (0:1). Будковский, 33 (1:1). «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Занев, Милькович, Идову, Сиваков, Комолов, Огуде, Гол, Бодул, Будковский.«Црвена Звезда»: Борян, Родич, Савич, Стойкович, Дональд, Крстичич, Ле Таллек, Йовичич, Радоньич, Пешич, Бен Набуан.31 января. Турция
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