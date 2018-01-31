«Амкар» сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в контрольном поединке

У пермяков отличился на 33-й минуте Филипп Будковский, в составе сербов забитым мячом отметился Милан Родич (30).
Следующая контрольная игра у «Амкара» против московского «Динамо» 7 февраля.
«Црвена Звезда» является соперником ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы. Матчи между сербским клубом и московскими армейцами пройдут 13 февраля в Белграде и 21 февраля в Москве.
Товарищеские матчи
«Амкар» — «Црвена Звезда» — 1:1 (1:1)
Голы: Родич, 30 (0:1). Будковский, 33 (1:1). «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Занев, Милькович, Идову, Сиваков, Комолов, Огуде, Гол, Бодул, Будковский.«Црвена Звезда»: Борян, Родич, Савич, Стойкович, Дональд, Крстичич, Ле Таллек, Йовичич, Радоньич, Пешич, Бен Набуан.31 января. Турция