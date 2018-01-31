«Амкар» сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в контрольном поединке

«Црвена Звезда» является соперником ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы. Матчи между сербским клубом и московскими армейцами пройдут 13 февраля в Белграде и 21 февраля в Москве.

Следующая контрольная игра у «Амкара» против московского «Динамо» 7 февраля.

У пермяков отличился на 33-й минуте Филипп Будковский , в составе сербов забитым мячом отметился Милан Родич (30).

в рамках зимнего сбора в турецком Белеке сыграл вничью ссо счетом 1:1 (1:1).

«Рубин» — «Тромсе». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 1 февраля

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Не ждем много голов «Рубин» — «Тромсе». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 1 февраля

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