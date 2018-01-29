«Локомотив» проведёт четыре контрольных матча на втором сборе

Пресс-службасообщила, что московская команда проведёт четыре товарищеских матча на втором зимнем сборе, который пройдёт с 1 по 14 февраля в Испании.

2 февраля «Локомотив» встретится с «Осиеком» (Хорватия), 5-го сыграет с «Кальмаром» (Швеция), 9-го – с «Стрёмсгодсетом» (Норвегия), а 10 февраля – с «Ференцварошем» (Венгрия).

Напомним, после зимней паузы «Локомотиву» предстоит встретиться с «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы.