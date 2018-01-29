«Локомотив» проведёт четыре контрольных матча на втором сборе

2 февраля «Локомотив» встретится с «Осиеком» (Хорватия), 5-го сыграет с «Кальмаром» (Швеция), 9-го – с «Стрёмсгодсетом» (Норвегия), а 10 февраля – с «Ференцварошем» (Венгрия).
Напомним, после зимней паузы «Локомотиву» предстоит встретиться с «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы.
На второй части зимних #РЖДтренировочныесборы проведём четыре спарринга с достойными командами: хорватским «Осиеком», шведским «Кальмаром», норвежским «Стремсгодсетом» и венгерским «Ференцварошем».— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 января 2018 г.
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