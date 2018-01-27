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    Гаджиев получил финансовые гарантии до конца сезона

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    Гаджи Гаджиев
    На фото:Гаджи Гаджиев
    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о ситуации в пермском клубе, который испытывает финансовые проблемы.

    «О позитиве в нашей финансовой ситуации сложно говорить. Но я разговаривал с руководством Пермского края, мы получили гарантии, что "Амкар" сможет доиграть нынешний чемпионат до конца. Это уже неплохо.

    Но это не то, чего хотелось бы нам. Нужны новые подходы, чтобы отрегулировать ситуацию. Но их же надо искать. Нельзя разбрасываться традициями. Футбол заслуживает того, чтобы к нему относились по-другому.

    У "Амкара" есть традиции, клуб не заслуживает, чтобы к нему так относились. Нельзя делать так, чтобы все было, а потом прекратилось.

    Гаджиев: Зимние покупки в "Амкаре" исключены

    Что будет после нынешнего сезона – непонятно. В Перми страдает и хоккей, и гандбол. Но тот шаг, что мы получили гарантии до конца сезона, возможно, приведет к положительным сдвигам. Цель команды – остаться в РФПЛ. Эта цель и ставилась изначально.

    Трансферы нам крайне необходимы. Но мы можем себе позволить только одного-двух свободных агентов, не более. Будем играть с теми, кто есть у "Амкара".

    Уверенность в том, что мы останемся в РФПЛ, придет в случае поступления денег на зарплаты. А если их не будет, то мы можем потерять наших игроков. Ведь если футболист не получает зарплату три месяца, то он может уйти свободным агентом. Тогда "Амкар" настигнет катастрофа», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

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