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    «СКА-Хабаровск» планирует приобрести 3-4 опытных футболиста

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    Алексей Кандалинцев
    На фото:Алексей Кандалинцев
    Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев поделился мнением о новичках хабаровчан, а также рассказал, какие изменения в составе планируются ещё.

    «Наш новый главный тренер основную ставку делает на высокоскоростной, остроатакующий футбол. Исходя из этого, ведется и процесс комплектования команды игроками, соответствующими требованиям нашего футбольного наставника. На сегодняшний день команду уже пополнили четыре футболиста. В ряды "армейцев" влились один из лидеров астраханского "Волгаря" — Дмитрий Кабутов, бывший капитан и один из лучших игроков столичного "Спартака-2" Артем Самсонов. Помимо этого, мы вернули под клубные знамена своего воспитанника, игрока молодежной сборной России Сергея Макарова, ставшего в ее составе чемпионом Европы среди молодежных команд. Ну, и, наконец, у питерского "Зенита" нами взят в аренду молодой перспективный защитник Максим Карпов, которому спортивные специалисты едва ли ни в один голос пророчат яркое футбольное будущее. Кстати, наши новички уже начали хорошо проявлять себя. Так, в недавнем проведенном поединке с бакинским "Нефтчи", в котором наши футболисты одержали победу со счётом 8:1, "дублями" в ворота соперников отметились Самсонов и Кабутов.

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    У нас на протяжении всего сезона был очень добротный, вполне дееспособный состав. Да, разумеется, мы планируем укрепляться, в связи с этим в составе произойдут ещё некоторые изменения. Мы планируем приобрести еще троих или четверых опытных футболистов. Кого? Пока я не могу озвучивать их имена, скажу лишь, что приглашение новых игроков – целиком прерогатива нового главного тренера. Добавлю — главная цель при этом – руками наставника создать в команде хороший сплав из молодости и опыта. Только достигнув этого, мы сумеем выполнить поставленную перед нами задачу», — цитирует Кандалинцева пресс-служба клуба.

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