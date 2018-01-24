«Ньюкасл» арендовал полузащитника «Челси»

«Ньюкасл» арендовал бразильского полузащитника «Челси», сообщается на официальном сайте «сорок».

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Кенеди не сможет сыграть с «Челси» в матче 1/16 финала Кубка Англии 28 января, но может дебютировать за «Ньюкасл» в игре 25-го тура АПЛ с «Бернли» 31 января.

В нынешнем сезоне 21-летний бразилец забил один мяч в шести матчах.

Бразилец перешел в «Челси» в 2015 году из «Флуминенсе». В составе лондонской команды Кенеди провел 27 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи.

Летом 2016 года «Уофторд» арендовал Кенеди, но уже в декабре из-за травмы хавбек досрочно был возвращен в «Челси».