«Ньюкасл» арендовал полузащитника «Челси»

Соглашение рассчитано до конца сезона.
Кенеди не сможет сыграть с «Челси» в матче 1/16 финала Кубка Англии 28 января, но может дебютировать за «Ньюкасл» в игре 25-го тура АПЛ с «Бернли» 31 января.
В нынешнем сезоне 21-летний бразилец забил один мяч в шести матчах.
Бразилец перешел в «Челси» в 2015 году из «Флуминенсе». В составе лондонской команды Кенеди провел 27 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи.
Летом 2016 года «Уофторд» арендовал Кенеди, но уже в декабре из-за травмы хавбек досрочно был возвращен в «Челси».
#WelcomeKenedy! 🇧🇷⚫️⚪️#NUFC pic.twitter.com/fQ0EPx4u4L— Newcastle United FC (@NUFC) 23 января 2018 г.