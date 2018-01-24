Гвардиола в шаге от первого трофея в Англии

Первый финал для Гвардиолы

Сезон, который так удачно пока что складывается для «Манчестер Сити», может принести подопечным Хосепа Гвардиолы не только один трофей чемпиона Англии, по поводу будущего завоевания которого «Горожанами» уже никто не сомневается. Манкунианцы получили возможность побороться за Кубок английской Лиги в его решающей игре, и это первый финал для каталонского тренера в Англии.

«Остальные в английском футболе серьезно отстают от "Манчестер Сити", и если этот сезон обещает стать историческим для команды Пепа Гвардиолы как на внутренней арене, так и в Европе, то "Бристоль Сити", по крайней мере, сможет сказать, что он оказал сопротивление этой грозной футбольной машине 21-го столетия», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

«Клубом, который 25 февраля сыграет в финале Кубка Лиги, будет именно тот, где работает каталонский специалист — это его первый финал в английском футболе. Тем не менее, "Горожанам" удалось победить представителя Чемпионшипа за счет только минимальной разницы голов в каждом из матчей полуфинала. Манкунианцы доминировали в этой игре с начала и до конца, но вопрос в том, какой дух и организованность показывают любой из соперников, когда команда Гвардиолы лишает его мяча, и дружина Ли Джонсона доказала, что этих качеств у нее в достатке».

Бернарду Силва все больше заявляет о себе

Одним из лучших игроков в составе гостей был Бернарду Силва, который на позиции правого форварда вместе с Кайлом Уокером терроризировали левый край оппонентов. Именно португалец умело проявил себя в эпизоде с первым голом своей команды, где стал автором голевой передачи — именно тогда судьба дуэли окончательно разрешилась.

«Манчестер Cити» вышел в финал Кубка лиги «Горожане» одержали победу над «Бристоль Сити» в ответном полуфинальном матче «Он не еще не имеет такого влияния на игру коллектива, как, возможно, ожидали многие после его летнего перехода из "Монако", но действия Бернарду Силвы против "Бристоль Сити" показали, что хавбек, похоже, успешно адаптируется к жизни в Англии... Это был большой момент для 23-летнего игрока, который с тех пор, как присоединился к новому клубу, отличается лишь отдельными проблесками в игре», — хвалит португальца в материален на ESPN Джонатан Смит.

«Все отчасти потому, что в великолепной форме пребывают Кевин де Брейне и Давид Силва, которые имеют основной статус в атаке команды, тогда как Рахим Стерлинг добился прогресса и стал незаменимым на правом фланге нападения. Бернарду Силва еще не достиг той формы, что сделала его ключевой фигурой в "Монако", но он может вдохновляться примером Лероя Сане, которому также понадобилось время, чтобы приспособиться к Премьер-лиге после своего трансфера из "Шальке" позапрошлым летом, и только во второй половине сезона он сумел проявить себя во всей красе, и с тех пор не оглядывается назад».

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Бесстрашные «Малиновки»

Чтобы понять, насколько сильным вышло выступление «Бристоль Сити» в нынешнем сезоне Кубка Лиги сперва стоит напомнить, что на пути к финалу представитель второго по рангу дивизиона страны прошел сразу четырех соперников из Премьер-лиги — «Уотфорд», «Сток», «Кристал Пэлас» и, что самое сенсационное — «Манчестер Юнайтед». И даже в полуфинальных поединках против без пяти минут чемпиона «Малиновки» вели на выезде 1:0 и пропустили второй, он же победный для соперника мяч лишь в добавленное время, после чего дома сумели сравнять счет, уступая по ходу игры 0:2, но снова-таки потерпели поражение в добавленные минуты.

Ли Джонсон Фото: The Guardian

«Накануне матча Джонсон рассказал, как его коллектив должен остерегаться яростной силы "МанСити", но настаивал, что против лучшей команды страны его подопечные будут снова играть смело в атаке. По правде говоря, игра не все время была под их контролем — такова уж особенность стиля гостей, доминировавших во владении мячом. Тем не менее, хозяева не поддались обстоятельствам и не отказались от своих принципов, проявленных еще в первой встрече команд», —

«Как и было обещано, "Бристоль Сити" действовал смело и жестко, что выразилось в результативном ударе головой от Марлона Пака и голе Эдена Флинта в концовке матча. Центрфорвард южан Бобби Рид, который присоединился к родному клубу еще в возрасте семи лет, стал бомбардирским открытием в этом сезоне, но среди остальных исполнителей "Малиновок" его выделяла готовность браться за черновую работу, бегать и прессинговать на поле...», — добавляет автор.

«Их путь к полуфиналу, где были обыграны сразу четыре команды из АПЛ, прочно закрепил на футбольной карте этот город, который 38 лет не видел элитного дивизиона страны. Сейчас, когда от зоны прямого выхода в Премьер-лигу "Бристоль Сити" отделяют пять очков, есть большая вера, что это изменится скорее рано, чем поздно».