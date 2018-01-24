ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Гвардиола в шаге от первого трофея в Англии

    Реакция прессы на матч «Бристоль Сити» — «МанСити»

    Кубок Лиги Футбол Англии Бристоль Сити Манчестер Сити
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    25 февраля «МанСити» может выиграть первый трофей в сезоне
    25 февраля «МанСити» может выиграть первый трофей в сезоне
    ESPN
    Накануне «Манчестер Сити» победил «Бристоль Сити» на выезде со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Кубка английской Лиги. СМИ не оставили этот поединок без внимания.

    Первый финал для Гвардиолы

    Сезон, который так удачно пока что складывается для «Манчестер Сити», может принести подопечным Хосепа Гвардиолы не только один трофей чемпиона Англии, по поводу будущего завоевания которого «Горожанами» уже никто не сомневается. Манкунианцы получили возможность побороться за Кубок английской Лиги в его решающей игре, и это первый финал для каталонского тренера в Англии.

    «Остальные в английском футболе серьезно отстают от "Манчестер Сити", и если этот сезон обещает стать историческим для команды Пепа Гвардиолы как на внутренней арене, так и в Европе, то "Бристоль Сити", по крайней мере, сможет сказать, что он оказал сопротивление этой грозной футбольной машине 21-го столетия», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

    «Клубом, который 25 февраля сыграет в финале Кубка Лиги, будет именно тот, где работает каталонский специалист — это его первый финал в английском футболе. Тем не менее, "Горожанам" удалось победить представителя Чемпионшипа за счет только минимальной разницы голов в каждом из матчей полуфинала. Манкунианцы доминировали в этой игре с начала и до конца, но вопрос в том, какой дух и организованность показывают любой из соперников, когда команда Гвардиолы лишает его мяча, и дружина Ли Джонсона доказала, что этих качеств у нее в достатке».

    Бернарду Силва все больше заявляет о себе

    Одним из лучших игроков в составе гостей был Бернарду Силва, который на позиции правого форварда вместе с Кайлом Уокером терроризировали левый край оппонентов. Именно португалец умело проявил себя в эпизоде с первым голом своей команды, где стал автором голевой передачи — именно тогда судьба дуэли окончательно разрешилась.

    «Манчестер Cити» вышел в финал Кубка лиги «Горожане» одержали победу над «Бристоль Сити» в ответном полуфинальном матче «Он не еще не имеет такого влияния на игру коллектива, как, возможно, ожидали многие после его летнего перехода из "Монако", но действия Бернарду Силвы против "Бристоль Сити" показали, что хавбек, похоже, успешно адаптируется к жизни в Англии... Это был большой момент для 23-летнего игрока, который с тех пор, как присоединился к новому клубу, отличается лишь отдельными проблесками в игре», — хвалит португальца в материален на ESPN Джонатан Смит.

    «Все отчасти потому, что в великолепной форме пребывают Кевин де Брейне и Давид Силва, которые имеют основной статус в атаке команды, тогда как Рахим Стерлинг добился прогресса и стал незаменимым на правом фланге нападения. Бернарду Силва еще не достиг той формы, что сделала его ключевой фигурой в "Монако", но он может вдохновляться примером Лероя Сане, которому также понадобилось время, чтобы приспособиться к Премьер-лиге после своего трансфера из "Шальке" позапрошлым летом, и только во второй половине сезона он сумел проявить себя во всей красе, и с тех пор не оглядывается назад».

    Гвардиола: Матч с «Бристоль Сити» будет уроком для нас Главный тренер «Манчестер Сити» подвел итоги ответного матча 1/2 финала Кубка лиги (3:2)

    Бесстрашные «Малиновки»

    Чтобы понять, насколько сильным вышло выступление «Бристоль Сити» в нынешнем сезоне Кубка Лиги сперва стоит напомнить, что на пути к финалу представитель второго по рангу дивизиона страны прошел сразу четырех соперников из Премьер-лиги — «Уотфорд», «Сток», «Кристал Пэлас» и, что самое сенсационное — «Манчестер Юнайтед». И даже в полуфинальных поединках против без пяти минут чемпиона «Малиновки» вели на выезде 1:0 и пропустили второй, он же победный для соперника мяч лишь в добавленное время, после чего дома сумели сравнять счет, уступая по ходу игры 0:2, но снова-таки потерпели поражение в добавленные минуты.

    Ли Джонсон
    Фото: The Guardian
    «Накануне матча Джонсон рассказал, как его коллектив должен остерегаться яростной силы "МанСити", но настаивал, что против лучшей команды страны его подопечные будут снова играть смело в атаке. По правде говоря, игра не все время была под их контролем — такова уж особенность стиля гостей, доминировавших во владении мячом. Тем не менее, хозяева не поддались обстоятельствам и не отказались от своих принципов, проявленных еще в первой встрече команд», — отмечает в материале на The Guardian Бен Фишер.

    «Как и было обещано, "Бристоль Сити" действовал смело и жестко, что выразилось в результативном ударе головой от Марлона Пака и голе Эдена Флинта в концовке матча. Центрфорвард южан Бобби Рид, который присоединился к родному клубу еще в возрасте семи лет, стал бомбардирским открытием в этом сезоне, но среди остальных исполнителей "Малиновок" его выделяла готовность браться за черновую работу, бегать и прессинговать на поле...», — добавляет автор.

    «Их путь к полуфиналу, где были обыграны сразу четыре команды из АПЛ, прочно закрепил на футбольной карте этот город, который 38 лет не видел элитного дивизиона страны. Сейчас, когда от зоны прямого выхода в Премьер-лигу "Бристоль Сити" отделяют пять очков, есть большая вера, что это изменится скорее рано, чем поздно».

    Проблемы городских«Бристоль Сити» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 Кубка лиги 23 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Обмен Санчеса на Мхитаряна: «МЮ» добился большего
  • Реакция на громкую сделку
  • Опустили на землю. «Ливерпуль» проиграл «Суонси»
  • Сенсационное поражение «Ливерпуля» на «Либерти» — в обзоре СМИ
    •
  • 25/01
    • «Арсенал» победил «Челси» и вышел в финал Кубка лиги
  • 24/01
    • «Манчестер Cити» вышел в финал Кубка лиги
  • 23/01
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с одним из лидеров
  • 20/01
    • «МанСити» обыграл «Ньюкасл» благодаря хет-трик Агуэро
  • 19/01
    • Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити»
  • 15/01
    • «Манчестер Сити» вышел из борьбы за Алексиса Санчеса
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана Ибрагимовича«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • УЕФА снова пытается спасти футбол
  • Грядут очередные инициативы УЕФА по регулированию финансовой жизни клубов
    •
  • Обмен Санчеса на Мхитаряна: «МЮ» добился большего
  • Реакция на громкую сделку
  • Опустили на землю. «Ливерпуль» проиграл «Суонси»
  • Сенсационное поражение «Ливерпуля» на «Либерти» — в обзоре СМИ
    •
  • Трансферный дайджест. 16-22 января
  • Продаст ли «Тоттенхэм» своего лидера, кто покинет «Ливерпуль» вслед за Филиппе Коутиньо, кому нужен вратарь «Атлетика» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Спартаку» срочно нужен новый защитник
  • Поражение красно-белых от «Астаны» — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Реал» нащупывает путь к выходу из кризиса
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Депортиво»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Флорида» продлить серию поражений «Вашингтона»?
  • «Флорида» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 января
  • 2,30
    •
  • «Питтсбург» — «Миннесота». В ожидании не слишком результативной игры
  • «Питтсбург» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 января
  • 1,85
    •
    Футбол. Главное
  • УЕФА снова пытается спасти футбол
  • Грядут очередные инициативы УЕФА по регулированию финансовой жизни клубов
    •
  • Турция нам по силам, со шведами будет сложнее
  • Реакция прессы на результаты жеребьевки Лиги Наций
    •
  • Жеребьёвка Лиги наций
  • Первая жеребьевка нового турнира УЕФА для сборных. Онлайн
    •
  • 01:49
    • «Сампдория» упустила победу над «Ромой»
  • 01:31
    • «Леганес» выбил «Реал» из Кубка Испании
  • 01:22
    • «Арсенал» победил «Челси» и вышел в финал Кубка лиги
  • 22:43
    • ПСЖ прошёл «Генгам» в Кубке Франции
  • 22:32
    • «Лацио» разгромил «Удинезе»
  • 19:24
    • Мутко: РФС обсудит контракт Черчесова со сборной после ЧМ-2018
  • 15:03
    • Итоги жеребьёвки Лиги наций
  • 14:49
    • Сборная России сыграет с Турцией и Швецией на групповом этапе Лиги наций
  • 12:13
    • Кришито не отказывался продлевать контракт с «Зенитом»
  • 11:00
    • В Волгограде на время чемпионата мира-2018 остановят заводы и фабрики
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус