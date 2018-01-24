Гвардиола: Матч с «Бристоль Сити» будет уроком для нас

Главный тренер «Манчестер Сити»подвел итоги ответного матча 1/2 финала Кубка лиги (3:2) против «Бристоль Сити».

«Мы очень рады выйти в финал. Для всех, кто принимал участие в турнире, это большое достижение, и мы отлично сыграли сегодня.

Мы были впереди со счетом 2:0, но на время потеряли контроль над игрой, а в таких матчах нужно бороться вплоть до финального свистка. Сегодняшний матч будет уроком для нас в преддверии воскресного поединка с "Кардифф Сити" и предстоящими матчами Лиги чемпионов.

Всегда нужно сохранять бдительность и бороться за результат на протяжении 90 минут. В первом тайме нам не хватало точности в завершающих ударах, но, в целом, я рад за команду.

Когда счет превратился в 2:2, результат мог быть каким угодно.

Выход в финал – это не мое достижение, а результат работы команды. Наш клуб стремится к новым высотам. Для меня самое главное – это результат в каждом следующем матче. Мы хотим продолжать бороться за чемпионство и завоевание кубков.

Я знаю, что нас будут оценивать по завоеванным трофеям, но я уже доволен достигнутым. В последние месяцы мы выиграли много матчей, и я рад видеть, как игроки работают на тренировках и как действуют на поле. Конечно, мы будем бороться за трофеи», — цитирует специалиста пресс-служба «горожан».