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    Гвардиола: Матч с «Бристоль Сити» будет уроком для нас

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    Хосеп Гвардиола
    На фото:Хосеп Гвардиола
    Онлайн: Жеребьёвка Лиги наций14:00
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги ответного матча 1/2 финала Кубка лиги (3:2) против «Бристоль Сити».

    «Мы очень рады выйти в финал. Для всех, кто принимал участие в турнире, это большое достижение, и мы отлично сыграли сегодня.

    Мы были впереди со счетом 2:0, но на время потеряли контроль над игрой, а в таких матчах нужно бороться вплоть до финального свистка. Сегодняшний матч будет уроком для нас в преддверии воскресного поединка с "Кардифф Сити" и предстоящими матчами Лиги чемпионов.

    Всегда нужно сохранять бдительность и бороться за результат на протяжении 90 минут. В первом тайме нам не хватало точности в завершающих ударах, но, в целом, я рад за команду.

    Когда счет превратился в 2:2, результат мог быть каким угодно.

    Выход в финал – это не мое достижение, а результат работы команды. Наш клуб стремится к новым высотам. Для меня самое главное – это результат в каждом следующем матче. Мы хотим продолжать бороться за чемпионство и завоевание кубков.

    Я знаю, что нас будут оценивать по завоеванным трофеям, но я уже доволен достигнутым. В последние месяцы мы выиграли много матчей, и я рад видеть, как игроки работают на тренировках и как действуют на поле. Конечно, мы будем бороться за трофеи», — цитирует специалиста пресс-служба «горожан».

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