«Манчестер Cити» вышел в финал Кубка лиги

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лигиодержал выездную победу над— 3:2.

Гости открыли счет на 43-й минуте. Магнуссон решил прикрыть корпусом уходящий за лицевую мяч, но Бернарду выиграл борьбу и сумел протолкнуть мяч в сторону на Лероя Зане, который из убойной позиции пробил в дальний угол.

На 50-й минуте Де Брёйне заметил справа рывок Серхио Агуэро и выдал классный диагональный пас на форварда, который здорово пробил под дальнюю штангу.

Хозяева отквитали один мяч на 64-й минуте. Ошиблась оборона «Ман Сити», Стоунс, выбивая мяч из-под ног соперника, послал его на противоположный край своей штрафной, откуда Марлон Пэк беспрепятственно пробил головой в свободный угол ворот Браво.

А уже на 4-й компенсированной минуте, после потери «МанСити»на своей половине поля последовала отличная диагональ на дальнюю штангу, где Зинченко упустил Рида, скидку которого легко замкнул Эден Флинт.

На 6-й компенсированной минуте «Манчестер Сити» вырвал победу. Давид Сильва в быстрой атаке сыграл на край штрафной на Зане, который прострелил в центр на свободного Кевина Де Брёйне, а бельгиец легко расстрелял ворота.

В первом матче «МанСити» одержал домашнюю победу со счетом 2:1 и по итогам двух матчей вышел в финал турнира.

Второй финалист Кубка лиги определится в матче «Арсенал» — «Челси», который пройдет в среду. В первом матче команды разошлись миром (0:0).