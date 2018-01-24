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    «Манчестер Cити» вышел в финал Кубка лиги

    Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити Бристоль Сити
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» одержал выездную победу над «Бристоль Сити» — 3:2.

    Гости открыли счет на 43-й минуте. Магнуссон решил прикрыть корпусом уходящий за лицевую мяч, но Бернарду выиграл борьбу и сумел протолкнуть мяч в сторону на Лероя Зане, который из убойной позиции пробил в дальний угол.

    На 50-й минуте Де Брёйне заметил справа рывок Серхио Агуэро и выдал классный диагональный пас на форварда, который здорово пробил под дальнюю штангу.

    Хозяева отквитали один мяч на 64-й минуте. Ошиблась оборона «Ман Сити», Стоунс, выбивая мяч из-под ног соперника, послал его на противоположный край своей штрафной, откуда Марлон Пэк беспрепятственно пробил головой в свободный угол ворот Браво.

    А уже на 4-й компенсированной минуте, после потери «МанСити»на своей половине поля последовала отличная диагональ на дальнюю штангу, где Зинченко упустил Рида, скидку которого легко замкнул Эден Флинт.

    На 6-й компенсированной минуте «Манчестер Сити» вырвал победу. Давид Сильва в быстрой атаке сыграл на край штрафной на Зане, который прострелил в центр на свободного Кевина Де Брёйне, а бельгиец легко расстрелял ворота.

    В первом матче «МанСити» одержал домашнюю победу со счетом 2:1 и по итогам двух матчей вышел в финал турнира.

    Второй финалист Кубка лиги определится в матче «Арсенал» — «Челси», который пройдет в среду. В первом матче команды разошлись миром (0:0).

    Проблемы городских«Бристоль Сити» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 Кубка лиги 23 января
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