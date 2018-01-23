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    «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    Бристоль Сити — Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.01.2018)

    Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити
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    •  Бристоль Сити — Манчестер Сити22:45
    В 22:45 в матче на Кубок Лиги Англии начнётся матч «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити».

    Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Бристоль Сити» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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