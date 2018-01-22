У Петковича были предложения из Италии и Испании

Защитник «Спартака»подчеркнул, что прошлым летом у него были предложения из Италии и Испании.

Напомним, 25-летний игрок перешел в «Спартак» перед началом текущего сезона из «Црвены Звезды», подписав контракт на два года с возможностью продления еще на один.

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«У меня были предложения из Италии и Испании, но когда агент сказал мне, что у меня есть возможность перейти в "Спартак", я долго не думал. Я много слышал о клубе, в Сербии играл с несколькими ребятами, которые раньше выступали в России. Все в Сербии следят за "Спартаком" и за чемпионатом России и считают его очень сильным.

В первые месяцы пришлось очень трудно. Но это нормально, когда ты переходишь в такой большой клуб. Главное – работать, и тогда результат придет.

Сначала наши результаты не были радужными, и не все шло так, как мы хотели, но вскоре мы смогли исправить ситуацию и сейчас продолжаем борьбу за чемпионство», – приводит ТАСС слова Петковича.

В текущем сезоне Петкович провел 8 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.