Перес сказал агенту Роналду найти португальцу новый клуб

Нападающий «Реала»покинет мадридский клуб, утверждает Record.pt.

По информации издания, президент «сливочных» Флорентино Перес сообщил агенту форварда Жорже Мендешу о том, что он может искать новую команду для своего подопечного. Предполагаемая сумма трансфера не сообщается.

Ранее сообщалось, что нападающий может быть включен в сделку по переходу Неймара из «Пари Сен-Жермен» в «Реал».

По другой версии, сам Роналду хочет летом пополнить состав «Манчестер Юнайтед» за который он играл с 2003 по 2009 год.

Напомним, что Роналду выступает за «Реал» с 2009 года, его действующий контракт рассчитан до лета 2021-го.

При этом в соглашении с 32-летним португальцем, который зарабатывает около 21 миллиона евро в год, указана сумма отступных, которая составляет один миллиард евро.